Нові переговори з Путіним: Шольц зробив заяву

За словами канцлера Німеччини, 15 листопада Путін просто "повторив усі свої формули".

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Шольц сказав, що дзвінок Путіну 15 листопада розчарував / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Коротко:

Шольц розкрив подробиці розмови з Путіним

Канцлер готовий знову зателефонувати господареві Кремля

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкрив подробиці своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у листопаді 2024 року і заявив, що готовий до подальших переговорів із господарем Кремля.

Шольц сказав, що дзвінок Путіну 15 листопада розчарував, передає Аасһепег Zeitung.

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"Це було неприємно. Тому що він просто переказав усі свої формули", - зазначив канцлер.

Шольц підкреслив, що телефонний дзвінок Путіну був необхідний, щоб дати зрозуміти президенту РФ, що він не може сподіватися, що німецька підтримка України ослабне. Також канцлер хотів сказати, "що він [Путін] також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для мирного розвитку".

За його словами, він готовий зателефонувати Путіну знову.

"І це необхідно зробити, і я зроблю це знову. Але у вас не повинно бути жодних ілюзій з цього приводу", - сказав Шольц.

Дзвінок Шольца Путіну - головне

Як повідомляв Главред, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначалося, що Шольц і Путін розмовляли впродовж однієї години. Востаннє Шольц і Путін розмовляли безпосередньо у грудні 2022 року.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував телефонний дзвінок. Він зазначив, що дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна є "скринькою Пандори". Цей діалог може призвести до інших дзвінків, однак нового "Мінська-3" не буде.

Пізніше Шольц зазначив, що його розмова з Путіним не була приємною, оскільки російський диктатор наполягав на досягненні своїх військових цілей в Україні.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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