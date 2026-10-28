Дрони атакували хімзавод у Росії: здійнялася масштабна пожежа, що відомо

Підприємство групи "ЄвроХім" пов'язане з російським ВПК.

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Дрони атакували хімзавод у Новомосковську / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/exilenova_plus

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Атаковано Новомосковськ у Тульській області РФ

Імовірно, горить установка виробництва аміаку на заводі "Азот"

Завод постачав азотну кислоту виробнику вибухівки в Дзержинську

Вранці 28 жовтня дрони атакували Новомосковськ у Тульській області країни-агресора Росії. Після атаки на території місцевого хімічного комбінату АТ "НАК "Азот"" спалахнула масштабна пожежа. Про це пише Exilenova+.

Росіяни поширюють у соцмережах відео наслідків удару. Частина мешканців пише, що після атаки в місті відчувається їдкий запах.

відео дня

"Новомосковськ, зважаючи на кадри, ймовірно, горить агрегат виробництва аміаку АМ-70", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей хімзавод входить до групи "ЄвроХім" і є одним із найбільших виробників азотних добрив у Росії. Підприємство випускає аміак, аміачну селітру, карбамід і метанол.

За наведеними даними Служби зовнішньої розвідки України, завод має значення для російського військово-промислового комплексу. Зокрема, "Азот" постачав азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську, де вробляють вибухові речовини.

Кадри з хімічного заводу "Азот" у Новомосковську можна переглянути за посиланням.

Які наслідки ударів по російських НПЗ

У Міністерстві оборони говорили, що Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії, такі удари суттєво послаблюють військово-економічний потенціал агресора.

Зазначається, що наслідки українських операцій не завжди помітні відразу. Але ефект накопичується і дає відчутний результат.

"51% уражених нафтопереробних потужностей - це суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії", - наголосили в Міноборони.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по території РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 27 жовтня в російському Липецьку пролунали вибухи на тлі масованої атаки безпілотників. Пожежа виникла в районі Новолипецького металургійного комбінату. Також повідомлялося про прильоти та пожежу в районі військового аеродрому Липецьк.

Уранці 26 жовтня безпілотники атакували Воронеж. Під ударом опинилися район торговельно-ділового комплексу "Галерея Чижова" та Північний міст. Біля комплексу пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа.

У ніч проти 25 жовтня російський Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотників. Під ударом опинилася центральна частина міста. Внаслідок атак БпЛА зайнялася пожежа у ТРЦ "МегаГРІНН" - великому торговельно-розважальному комплексу площею близько 163 тис. м².

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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