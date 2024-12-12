Не відправка військ: Сікорський пояснив роль Польщі у війні України з РФ

За словами МЗС Польщі Радослава Сікорського, роль Варшави у війні – це забезпечувати логістику для України.

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Сікорський виступив із заявою / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези:

Польща не планує розміщувати свої війська в Україні

Варшава допомагає Україні з логістикою

Польща не має наміру розміщувати своїх військових на території України. Основна роль Варшави полягає у забезпеченні постачання військової підтримки українським захисникам. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Rzeczpospolita.

За словами Сікорського, ідея відправки військ в Україну для підтримки режиму припинення вогню є попередньою.

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"Але зрозуміло одне: Польща має 600 км кордону з Білоруссю і з Росією, ми підтримуємо всю логістичну операцію для України, і, можливо, в цьому наша роль, але ми не розглядаємо можливість відправки військ в Україну", – розповів міністр.

Очільник польського МЗС підкреслив, що усі питання, які стосуються України, мають обговорюватися за участю України та Європи.

Відправка західних військ до України - новини за темою

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон начебто має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні і планує радитися з цього приводу з Польщею, яку бачить ключовим союзником у такому проєкті.

Згодом видання Rzeczpospolita уточнило, що суть французької пропозиції - миротворча місія, яка гарантуватиме, що Кремль у майбутньому не порушить можливе припинення вогню та встановлену лінію розмежування.

Як писав Главред з посиланням на прем’єр-міністр Польщі Дональда Туска, Варшава наразі не планує відправляти союзницькі війська до України після припинення вогню.

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Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

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