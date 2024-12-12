Окупантів помітили на околицях Покровська - військові

Російські ДРГ намагаються прориватися у місто. ЛБЗ розташована у безпосередній близькості до Покровська.

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Окупанти зайшли на околиці Покровська / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Що кажуть військові:

Росіяни наступають на Покровськ

Окупанти прорвались на околиці міста

ЛБЗ перебуває у безпосередній близькості до Покровська

Російські окупанти намагаються захопити Покровськ. Ворог окупував населені пункти поблизу та продовжує свій наступ з флангів. Та вже стало відомо, що росіян було помічено на околицях Покровська. Про це заявив командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Ймовірність активності ворожих ДРГ висока, є непідтверджена інформація про ДРГ на одній з крайніх вулиць в Покровську", - зазначив Бунятов. відео дня

Він додав, що такі ДРГ залишаються небезпечними до моменту їх виявлення.

"З моменту виявлення - смертники. Проте, коли взаємодія в підрозділі/підрозділах погана, навіть 2-3 росіяна в тилу можуть навести паніку", - додав він.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що лінія бойового зіткнення розташована в безпосередній близькості до населеного пункту. Ворожі ДРГ намагаються проникати у крайні південні райони Покровська. Одну з таких груп помітили зранку.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти намагаються захопити Покровськ і просуваються в цьому напрямку. Ворог уже перейшов від піших штурмів до штурмових дій на автотранспорті.

Як повідомляв Главред, окупанти захопили Новопустинку і нарощують сили для окупації Покровська. Вони також намагаються захопити Новотроїцьке і мають певні успіхи в Пушкіному.

Командир окремого загону безпілотних систем спеціального призначення ''Тайфун'' Нацгвардії України Михайло Кмітюк заявив, що на Покровському напрямку росіяни дуже активно наступають невеликими групами, без важкої техніки, переважно в темний час доби.

11 грудня на Покровський напрямок прибув головком ЗСУ Олександр Сирський. Він оцінив бойову ситуацію і дав відповідні розпорядження для підвищення стійкості оборони та ефективнішого знищення окупантів.

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Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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