Вдарить сильне похолодання: коли в Україні посиляться морози

Синоптикиня назвала дату похолодання і попередила про сніг у низці областей нашої держави.

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Погода в Україні - коли в Україні посиляться морози/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні посиляться морози

У яких областях можливий сніг

Якою буде погода у п’ятницю, 13 грудня

Погода в Україні у п’ятницю, 13 грудня, буде переважно сухою, подекуди навіть із сонячними проясненнями.

Антициклон витіснить залишки опадів. Невеликий сніг у п’ятницю можливий лише вночі у північних областях, а вдень у східних регіонах. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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Вона зазначила, що Україна перебуватиме між антициклоном Ernst і нещодавнім циклоном. Тому від протистояння антициклону і циклону виникатиме рвучкий вітер – від помірного на заході до сильного, штормового на сході

Погода в Україні 13 грудня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 13 грудня/ meteoprog

Коли в Україні буде похолодання

Також синоптикиня нагадала, що в Україну йде похолодання. Найближчої ночі очікується температура -2…-7 градусів, завтра вдень очікується -1…-6 градусів.

Крім цього, посилиться ожеледиця.

14 грудня похолодання посилиться, але вже 15 грудня погода зміниться і прийде потепління, каже синоптикиня.

Погода в Києві 13 грудня

У Києві в п'ятницю, 13-го грудня, опадів не очікується. Проте буде сильний північно-західний вітер. Також буде мороз – температура повітря триматиметься на рівні -3…-6 градусів.

Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україні вдарять сильніші морози: синоптикиня назвала дату похолодання. Температура повітря скоро опуститься до відчутних мінусів. Проте похолодання затримається не надовго.

Також раніше стало відомо, коли в Україну "прийде" відчутне похолодання – синоптикиня назвала дати. В Україні зміниться погода.

Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 12 грудня. Погода в Україні буде хмарною. Подекуди пройдуть невеликі опади переважно у вигляді снігу.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

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