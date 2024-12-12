Росіяни пішли в 'загул' в Сирії: в ГУР розповіли про мародерство та пияцтво

Російські війська, очікуючи на евакуацію із Сирії в очікуванні своїх рейсів займаються пияцтвом та мародерством, зазначили в ГУР.

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Росіяни пиячать та мародерять в очікуванні евакуації з сирійських баз / Колаж Главред, фото: УНІАН, wikimedia.org

Про що йдеться у повідомленні ГУР:

РФ передислоковує підрозділи в Сирії до баз Тартус та Хмеймім

Російські війська займаються пияцтвом та мародерством

Щодня із Сирії відбувається 4-5 рейсів військово-транспортної авіації РФ

Російський контингент, розташований у найвіддаленіших регіонах Сирії, передислоковується до основних баз у Тартусі та Хмеймімі, готуючись до евакуації. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що військові РФ, які вже прибули до місць евакуації, часто займаються мародерством і вживають алкоголь, очікуючи своїх рейсів.

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Між авіабазою Хмеймім у Сирії та російськими аеродромами щодня здійснюється 4-5 рейсів військово-транспортних літаків для евакуації особового складу.

"Для вивозу озброєння та військової техніки з Сирії до бази в Тартусі продовжують перехід кораблі держави-агресора "Иван Грен" та "Олександр Остраковский" ― зараз вони у Норвезькому морі, за кілька днів запланований їхній прохід Ла-Маншем", - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, до сирійського порту прямує російський суховантаж "Sparta", що вийшов із Балтійська. Судно "Sparta II", яке вийшло з Санкт-Петербурга, також планується залучити для вивезення військової техніки з Сирії.

"Командувач російським контингентом генерал-полковник Олександр Чайко наказав ремонтувати вивезену із Сирії військову техніку", - резюмували в розвідці.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські військові розпочали виведення свого контингенту з Сирії, використовуючи військово-транспортну авіацію для перевезення залишків особового складу, озброєнь та техніки. За даними Головного управління розвідки України, з бази Хмеймім заплановані перельоти літаків Ан-124 та Іл-76МД до російських аеродромів "Ульяновськ", "Чкаловський" і "Приволзький".

Експерт із міжнародної політики та питань Близького Сходу Ілія Куса вважає, що основними вигодонабувачами після зміни ситуації в Сирії можуть стати Туреччина, Катар та Ізраїль.

За словами військового експерта Івана Ступака, кількість російських військових у Сирії, ймовірно, становила декілька тисяч, хоча точні дані відсутні. Він також припускає, що РФ може перекинути свою авіацію із Сирії до України, однак масштаби цього процесу наразі невідомі.

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Хто такий Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік. Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія. У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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