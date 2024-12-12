Україну засипатиме снігом і вдарить -14: оголошене штормове попередження

Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть дуже сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди в Україні на 13 грудня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде потепління

У яких областях буде сніг

Де синоптики прогнозують -5

Погода в Україні 13 грудня буде сніговою. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Майже у всіх областях України, крім західних, синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що антициклон витіснить залишки опадів і буде сухо. Водночас попереджається про те, що може бути сніг та штормовий вітер. Найближчої ночі українці відчують похолодання. Вночі та вдень прогнозують морози.

У ніч на 14 грудня температура повітря місцями може впасти до -14 градусів. Водночас вже з 15 грудня в Україну прийде потепління, а 16 грудня очікується відлига.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 13 грудня / фото: ventusky

Погода 13 грудня

В Україні 13 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день у багатьох областях України синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Вітер буде північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 3-8° морозу; вдень 1-6° морозу, у південній частині та на Закарпатті близько 0°; на високогір'ї Карпат вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -5

За даними meteoprog, 13 грудня в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+4 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до -5...+-2 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 13 грудня / фото: meteoprog

Погода 13 грудня у Києві

У Києві 13 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують сніг. На дорогах у цей день буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15:20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 13 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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