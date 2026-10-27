Популярний український блогер потрапив у ДТП

Ніколас Карма потрапив у ДТП і здивувався, побачивши, хто сидів за кермом іншої машини.

https://glavred.net/starnews/populyarnyy-ukrainskiy-bloger-popal-v-sereznoe-dtp-10807550.html Посилання скопійоване

Ніколас Карма потрапив у ДТП / Колаж Главред, фото Instagram/nicolas_karma_official

Коротко:

Що сталося з Кармою

Хто виявився винним у ДТП

Український блогер і автор проєкту "Скільки коштує Look?" Ніколас Карма став учасником дорожньо-транспортної пригоди.

За кермом свого BMW він зіткнувся з Renault Logan MCV, яким керувала його підписниця. Після аварії інфлюенсер розповів про інцидент у соцмережах і зізнався, що сам винен у тому, що сталося.

відео дня

Карма опублікував вInstagram відео з відеореєстратора, на якому зафіксовано момент зіткнення. За словами блогера, причиною ДТП стала його неуважність за кермом.

Ніколас Карма потрапив у ДТП / Фото Instagram/nicolas_karma_official/

Інцидент виявився для нього особливо неприємним, оскільки раніше він не потрапляв у аварії, в яких визнавав би власну провину. Однак найбільше Ніколаса збентежила несподівана обставина: водійка другого автомобіля виявилася його прихильницею.

Незважаючи на пошкодження машини, жінка відреагувала на те, що сталося, досить несподівано. Впізнавши Ніколаса Карму, вона не стала одразу висловлювати невдоволення, а вирішила скористатися нагодою й записати відео для чоловіка.

Ніколас Карма потрапив у ДТП / Фото Instagram/nicolas_karma_official/

Підписниця звернулася до чоловіка прямо під час зустрічі з блогером, повідомивши, що в її автомобіль в'їхав саме він. Карма зізнався, що розгубився від такої реакції й не знав, як поводитися в цій ситуації.

Після того, що сталося, Ніколас звернувся до своїх підписників і закликав автомобілістів бути уважнішими на дорозі. Він зазначив, що сам відволікся під час руху, тому тепер особливо гостро усвідомлює небезпеку подібних ситуацій.

У своїй публікації блогер також попросив підписників поділитися своїми історіями. Деякі його фоловери вважали, що аварія виглядає так, ніби її інсценували, щоб набрати переглядів у соціальній мережі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше на 52-му році життя помер талановитий актор Юрій Якуша. Артист запам'ятався глядачам яскравими ролями в театрі та популярних серіалах, зокрема в політичній комедії "Слуга народу".

Раніше також в інтернеті виявили архівний кліп російського співака Мурата Насирова, який наклав на себе руки в терористичній Росії.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ніколас Карма Ніколас Карма (справжнє ім’я - Микола Бучак) - український блогер і співак. Веде відеоблог "Скільки коштує Look?". Має понад мільйон підписників у соціальних мережах - Instagram і TikTok.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред