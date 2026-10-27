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Популярний український блогер потрапив у ДТП

Олена Кюпелі
27 жовтня 2026, 21:27
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Ніколас Карма потрапив у ДТП і здивувався, побачивши, хто сидів за кермом іншої машини.
Ніколас Карма потрапив у ДТП
Ніколас Карма потрапив у ДТП / Колаж Главред, фото Instagram/nicolas_karma_official

Коротко:

  • Що сталося з Кармою
  • Хто виявився винним у ДТП

Український блогер і автор проєкту "Скільки коштує Look?" Ніколас Карма став учасником дорожньо-транспортної пригоди.

За кермом свого BMW він зіткнувся з Renault Logan MCV, яким керувала його підписниця. Після аварії інфлюенсер розповів про інцидент у соцмережах і зізнався, що сам винен у тому, що сталося.

відео дня

Карма опублікував вInstagram відео з відеореєстратора, на якому зафіксовано момент зіткнення. За словами блогера, причиною ДТП стала його неуважність за кермом.

Ніколас Карма потрапив у ДТП
Ніколас Карма потрапив у ДТП / Фото Instagram/nicolas_karma_official/

Інцидент виявився для нього особливо неприємним, оскільки раніше він не потрапляв у аварії, в яких визнавав би власну провину. Однак найбільше Ніколаса збентежила несподівана обставина: водійка другого автомобіля виявилася його прихильницею.

Незважаючи на пошкодження машини, жінка відреагувала на те, що сталося, досить несподівано. Впізнавши Ніколаса Карму, вона не стала одразу висловлювати невдоволення, а вирішила скористатися нагодою й записати відео для чоловіка.

Ніколас Карма потрапив у ДТП
Ніколас Карма потрапив у ДТП / Фото Instagram/nicolas_karma_official/

Підписниця звернулася до чоловіка прямо під час зустрічі з блогером, повідомивши, що в її автомобіль в'їхав саме він. Карма зізнався, що розгубився від такої реакції й не знав, як поводитися в цій ситуації.

Після того, що сталося, Ніколас звернувся до своїх підписників і закликав автомобілістів бути уважнішими на дорозі. Він зазначив, що сам відволікся під час руху, тому тепер особливо гостро усвідомлює небезпеку подібних ситуацій.

У своїй публікації блогер також попросив підписників поділитися своїми історіями. Деякі його фоловери вважали, що аварія виглядає так, ніби її інсценували, щоб набрати переглядів у соціальній мережі.

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Про особу: Ніколас Карма

Ніколас Карма (справжнє ім’я - Микола Бучак) - український блогер і співак. Веде відеоблог "Скільки коштує Look?". Має понад мільйон підписників у соціальних мережах - Instagram і TikTok.

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