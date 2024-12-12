Туск висловився щодо відправки військ союзників до України: що відомо

Дональд Туск наголосив, що рішення про відправку військового контингенту до України має прийматись у Варшаві, але наразі таких планів немає.

https://glavred.net/world/tusk-vyskazalsya-ob-otpravke-voysk-soyuznikov-v-ukrainu-chto-izvestno-10621961.html Посилання скопійоване

Туск пояснив позицію Польщі щодо відправик військ до України / Колаж Главред, фото: / twitter.com/USNATO, скріншот із відео

Про що сказав Туск:

Польща не буде відправляти до України військовий контингент

Подібне рішення може бути прийняте лише у Варшаві

відео дня

Польща офіційно заявила, що наразі не планує відправляти союзницькі війська до України після припинення вогню. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном у Варшаві.

"Хочу також заперечити спекуляції на тему можливої присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемирʼя, припинення вогню чи досягнення миру",- підкреслив Туск.

Він підкреслив, що подібні рішення ухвалюватимуться у Варшаві, наголосивши, що Польща "не має таких планів".

Відправка західних військ до України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон відвідає Варшаву у четвер, щоб обговорити європейський план миротворчої місії, яка може бути розгорнута в Україні після завершення війни. Польща відіграє ключову роль у цій ініціативі завдяки своєму військовому потенціалу та стратегічному географічному положенню, пише Rzeczpospolita.

Колишній міністр закордонних справ України та керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко наголосив, що після нападу РФ на Україну жодні сценарії в міжнародній політиці не можна виключати. В інтерв'ю для Главреду він зазначив, що можливість введення миротворчих сил НАТО на лінію розмежування в Україні є цілком реальною.

Віцепрем'єрка України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підтвердила готовність Києва до обговорення питання розміщення іноземних військових контингентів. Як повідомляє Politico, дискусії щодо такого формату міжнародної підтримки тривають вже тривалий час.

Інші новини:

Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред