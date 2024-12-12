Туск висловився щодо відправки військ союзників до України: що відомо

Про що сказав Туск:
Польща не буде відправляти до України військовий контингент
Подібне рішення може бути прийняте лише у Варшаві
Польща офіційно заявила, що наразі не планує відправляти союзницькі війська до України після припинення вогню. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном у Варшаві.
"Хочу також заперечити спекуляції на тему можливої присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемирʼя, припинення вогню чи досягнення миру",- підкреслив Туск.
Він підкреслив, що подібні рішення ухвалюватимуться у Варшаві, наголосивши, що Польща "не має таких планів".
Відправка західних військ до України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон відвідає Варшаву у четвер, щоб обговорити європейський план миротворчої місії, яка може бути розгорнута в Україні після завершення війни. Польща відіграє ключову роль у цій ініціативі завдяки своєму військовому потенціалу та стратегічному географічному положенню, пише Rzeczpospolita.
Колишній міністр закордонних справ України та керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко наголосив, що після нападу РФ на Україну жодні сценарії в міжнародній політиці не можна виключати. В інтерв'ю для Главреду він зазначив, що можливість введення миротворчих сил НАТО на лінію розмежування в Україні є цілком реальною.
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Хто такий Дональд Туск?
До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.
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