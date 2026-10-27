Колишня дружина чоловіка Тодоренка оселилася з ними назавжди

Тодоренко поскаржилася на свого чоловіка-прихильника Путіна Топалова.

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Регіна Тодоренко поскаржилася на чоловіка / колаж: Главред, фото: t.me, Регіна Тодоренко

Коротко:

Що відомо про колишню дружину Топалова

Чому вона весь час з парою

Зрадниця Регіна Тодоренко, яка живе і працює в РФ, незважаючи на терористичне вторгнення в рідну Україну, розповіла про татуювання, яке нагадує її чоловікові Владу Топалову про перший шлюб.

Російський чоловік зрадниці Топалов досі не видалив малюнок, пов’язаний із колишньою дружиною Ксенією Даниліною. Таким чином, колишня дружина співака весь час перебуває в одній спальні з парою, пишуть пропагандисти.

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Регіна Тодоренко / фото: instagram.com, Регіна Тодоренко

Про татуювання Регіна заговорила в шоу, яке веде разом із чоловіком. Телеведуча не стала приховувати, що помічає пам’ятний знак на тілі чоловіка, і з іронією прокоментувала ситуацію.

"Моє ім’я у нього не витатуйоване, а ім’я колишньої - так. Він його не закреслив. Я щодня ним милуюся і згадую його минуле, а заодно й її", - пожартувала Тодоренко.

Перший шлюб Топалова тривав півтора року

Влад Топалов одружився з Ксенією Даниліною у 2015 році. Тоді пара зробила парні татуювання з написом "Ми знайшли кохання". Однак зберегти стосунки подружжю не вдалося: у 2017 році вони розлучилися.

Пізніше співак розповідав, що колишня дружина підтримувала його у складний період життя, коли він боровся із залежністю. Після розставання на тілі артиста залишилося татуювання з літерою "К", що нагадує про колишні стосунки.

Незабаром після розлучення в житті Топалова з’явилася Регіна Тодоренко. Вони познайомилися під час роботи над виставою "Застав дружину в ломбард", а в 2018 році одружилися. Зараз подружжя виховує трьох синів.

Незважаючи на жарти щодо татуювання, Регіна публічно не заявляла, що вимагає від чоловіка позбутися його. Судячи з її слів, ця історія стала для пари скоріше приводом для іронії, ніж причиною сімейного конфлікту.

Новий випуск шоу "Ставка на кохання" вийде 30 жовтня о 19:00 на телеканалі "П’ятниця!".

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Про особу: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - телеведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Стала відомою завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар’єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

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