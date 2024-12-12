"Шанси є": політолог описав реалістичний сценарій завершення війни і долі України

День інавгурації Трампа 20 січня може стати датою-тригером. Якщо з боку Трампа після 20 січня будуть реальні дії, то можуть бути переговори.

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Політолог Фесенко описав реалістичний сценарій завершення війни і долі України/ колаж: Главред, фото: Главред, 95 окрема десантно-штурмова бригада

Основні тези Фесенка:

Найбільш вірогідний сценарій – тривалі переговори і паралельно воєнні дії

Путін не зацікавлений у припинення війни, він намагатиметься дотиснути українців

Якщо будуть реальні дії Трампа після 20 січня, то можуть бути переговори

Шанси на переговори між Україною і країною-агресоркою Росією та завершення війни є. Проте це буде можливо, якщо американці будуть діяти достатньо наполегливо і тиснутимуть на російського диктатора Володимира Путіна.

Ключова проблема буде в Путіні, і якщо він погодиться на припинення вогню, тоді шанс є. Таку думку висловив український політолог Володимир Фесенко, повідомляє ТСН.ua.

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"Шанси безумовно є. Якщо американці будуть діяти достатньо наполегливо, будуть тиснути на Путіна, тому що ключова проблема буде в Путіні, якщо Путін хоча б з тактичних міркувань погодиться на припинення вогню, тоді шанс є. Але поки, скажімо так, це не найбільш вірогідний сценарій", – відповів Фесенко на запитання, чи є шанси на завершення війни.

Він зазначив, що більш вірогідний сценарій – це тривалі переговори, а паралельно з ними – воєнні дії.

"Не менш вірогідний сценарій, а, можливо, більш вірогідний: якщо Росія і далі матиме перевагу на фронті, продовжить наступ, то як вважає більшість експертів, у Путіна не буде стимулів припиняти війну. Він буде її продовжувати, сподіваючись на те, що можна буде дотиснути українців", – припустив Фесенко.

Щодо того, чи може щось змінитися після інавгурації Трампа 20 січня 2025 року і яке значення матиме ця дата, Фесенко відповів, що цей день може стати тригером.

"Я не бачу жодних передумов щодо припинення вогню 20 чи 25 січня, як деякі кажуть. Але 20 січня може стати датою-тригером. Трамп приходить до влади, у нього з’являються реальні повноваження і тоді можуть розпочатись офіційні переговори. Неофіційні консультації можуть бути по 20 січня. А реальні дії – після 20 числа. Якщо у Трампа будуть реальні дії, швидкі, то тоді будуть шанси. Якщо ні, то – ні", – сказав експерт.

Також він не виключає, що надалі може змінитися формат допомоги Україні від США. Наприклад, замість грантової допомоги може бути допомога у вигляді кредиту.

"Ця ідея дуже популярна у республіканців. З високою вірогідністю американці можуть припинити макроекономічну допомогу. Думаю, що чіткої позиції у Трампа ще немає. Він буде діяти по ситуації. Я думаю, що допомога буде зберігатися хоча б тому, що це – інструмент тиску на переговорний процес. Як на нас, так і на росіян", – зазначив Фесенко.

Що відомо про Дональда Трампа/ Інфографіка: Главред

Чи можливі переговори між Україною і Росією – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у Зеленського пояснили позицію України щодо закінчення війни та переговорів з Росією. Мирні переговори з Росією можливі лише за умови міжнародного права та примусу Росії, як країни-агресора, наголосив Михайло Подоляк.

Також раніше дипломат сказав, чи стартують переговори між Україною і РФ після інавгурації Трампа. Важливими умовами початку переговорів є гарантії, що війна не відновиться під час переговорів, а також участь міжнародних моніторингових місій, зазначає дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Раніше Олександр Хара пояснив, пояснив, чи змусять Україну до переговорів. Україна, як вважає дипломат, не може погодитися підписати ще один папірець, знаючи, що написане в ньому Росія не буде виконувати.

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Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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