Путін влаштував лекцію з історії Стуббу і Стере замість розмови про мир - FT

Лідери Фінляндії та Норвегії не перебивали Путіна, щоб оцінити його готовність до діалогу.

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Путін прочитав лідерам Європи лекцію з історії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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Путіним під час розмови прочитав лекцію про середньовічну історію

Замість запланованих 30 хвилин розмова тривала півтори години

Припинення вогню в Україні майже не обговорювали

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним почули від нього лекцію про середньовічну історію. Замість обговорення шляхів завершення війни в Україні розмова зосередилася на історичних екскурсах. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на трьох обізнаних співрозмовників.

За даними видання, телефонна розмова мала тривати близько 30 хвилин, однак затягнулася на півтори години. Під час неї питання негайного припинення вогню в Україні, якого домагається Київ, майже не порушувалося.

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Фінський і норвезький лідери свідомо не перебивали Путіна під час його історичних відступів. Вони хотіли оцінити, наскільки російський керівник готовий до серйозного діалогу з європейськими країнами.

Ця розмова стала першим прямим контактом Путіна з європейськими союзниками України з липня минулого року. Водночас, попри тривалість розмови, обговорення ключової для України теми - негайного припинення вогню - фактично не відбулося.

Чому РФ погодилася на переговори - думка політолога

Політолог Петро Олещук у колонці для Главреда сказав, що Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни. Кремль намагається створити для президента США Дональда Трампа видимість дипломатичного прогресу, водночас продовжуючи бойові дії.

За словами експерта, пропозиція Москви відновити переговори в першій половині листопада не свідчить про готовність змінювати підхід до завершення війни. На його думку, російський диктатор Володимир Путін використовує зустрічі, щоб продемонструвати американському лідеру нібито результати дипломатичних зусиль.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

"Це - своєрідний подарунок від Путіна Трампу: мовляв, якщо тобі потрібно продемонструвати певний поступ у процесі врегулювання, я подарую тобі чергову зустріч", - зазначив Олещук.

Розмова Стубба і Стере з Путіним - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере ініціювали телефонну розмову з Володимиром Путіним про завершення війни в Україні. У цій зустрічі вони підкреслили важливість прямих переговорів і обговорення припинення війни як частину дипломатичних кроків.

Кремль у підсумковому повідомленні наголосив на незмінності позицій щодо територій і заявив, що Росія не відступатиме від своїх вимог. Представники Москви також оприлюднили позицію про те, що РФ не поступиться Донбасом і поклали відповідальність за затягування бойових дій на ЄС і НАТО.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен висловила критику щодо самостійних контактів і закликала європейських лідерів діяти узгоджено. За повідомленнями ЗМІ, розмова Стубба і Стере з Путіним тривала близько 90 хвилин, після чого лідери поспілкувались із президентом України Володимиром Зеленським.

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