Як Трамп посадить Путіна і Зеленського за стіл переговорів: названо важелі тиску

Україна є "слабкою ланкою", оскільки без військової допомоги США не зможе продовжувати чинити опір.

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Олександр Хара сказав, як Трамп натисне на Зеленського і Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/alexander.khara, УНІАН

Ключові тези:

Трамп буде тиснути і на Зеленського, і на Путіна

Київ - слабка ланка

Президент США може використовувати "батіг і пряник" щодо РФ

Дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що обраний президент США Дональд Трамп буде тиснути на Київ і Москву, щоб посадити сторони за стіл переговорів. Експерт припустив, які важелі використовуватиме новий глава Білого дому.

За словами Хари, Україна є "слабкою ланкою" в цій системі, тому що без військової допомоги США не зможе продовжувати чинити опір.

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"Це основний важіль тиску, за допомогою якого Трамп може змусити Зеленського піти на переговори", - сказав дипломат в інтерв'ю Главреду.

Що стосується Росії та Путіна, то на них Трамп також здатний впливати, перш за все, використовуючи енергетичний важіль тиску.

"І Трамп робитиме це в будь-якому разі: він пообіцяв зняти обмеження на видобуток нафти та інших енергоресурсів у США, а також поліпшити стосунки з Саудівською Аравією, після чого вона може прислухатися до Вашингтона і збільшити видобуток нафти, а все це, відповідно, призведе до зниження цін на нафту", - вважає Хара.

На його думку, Трамп може використовувати ще й заохочення щодо Росії.

"А робити він це буде за допомогою питання членства України в НАТО. Втім, поки Трамп не є президентом, навряд чи ці заклики почнуть реалізовуватися", - резюмував Хара.

Пункти плану перемоги / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори з Росією - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наразі Україна не готова до переговорів з країною-агресором Росією щодо завершення війни в контексті сильних переговорних позицій. За його словами, нашій державі не вистачає озброєння. Також нам потрібні чіткі гарантії, що російський диктатор Володимир Путін через два-три роки не нападе знову.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні якнайшвидше, але важливо зробити це так, щоб уникнути можливості її повторення в майбутньому.

Мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися вже цієї зими. З такою заявою виступив у вівторок, 10 грудня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко також назвав дату, коли можуть початися офіційні переговори. Однак вони можуть затягнутися. У кращому разі - на кілька тижнів, місяців, а в гіршому - розтягнутися на весь рік.

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Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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