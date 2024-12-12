Кадиров накинувся з погрозами на Україну: деталі атаки БПЛА на Грозний

Кадиров стверджує, що його поплічники готові помститися Україні за атаку на спецполк.

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Кадиров переконує, що серйозних пошкоджень внаслідок атаки немає / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kremlin.ru, скріншоти з відео

Що повідомив Кадиров:

Українські БПЛА атакували спецполк поліції

Внаслідок удару є поранені

Поплічники Кадирова готові до помсти

У ніч на 12 грудня будівля спеціального полку поліції імені Кадирова у Грозному, що в країні-агресорці Росії, була атакована безпілотниками. Глава Чечні Рамзан Кадиров розповів про наслідки атаки та видав гнівну заяву про намір помститися.

За його даними, внаслідок удару безпілотників постраждало 4 бійців варти, також пошкоджені покрівля та шибки будівлі. На місці подій сталася пожежа, однак Кадиров стверджує, що її вдалося загасити.

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Традиційно він звинуватив в атаці Україну і пригрозив, що резерв із 84 тисяч добровольців та бійців підрозділів із Чеченської Республіки готовий висунутись на передову за першим наказом.

"Ми цього так не залишимо! І лише за цих 4-х поранених ми покладемо 400 укронатівців", - додав він.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків атаки дронів на Грозний:

Атака безпілотників на Чечню - останні новини

Нагадаємо, вже не вперше українські безпілотники залітають на територію Чечні, що в РФ, та атакують важливі об'єкти там. Наприкінці жовтня на території Російського університету спецназу в чеченському Гудермесі після атаки безпілотника з повітря сталася пожежа.

Згодом, як писав Главред, безпілотник атакував казарму полку спецпризначення Рамзана Кадирова. Тоді місцева влада довго не коментувала наслідки атаки, але повідомлялося про серйозні руйнування.

Лише через деякий час Кадиров заявив, що нібито жертв атаки з їхньої сторони немає, проте на кожному стратегічному об'єкті у Чечні є "по десять українських військовополонених". Нібито через це є жертви серед військовополонених.Але правозахисники зауважили, що їм не відомі випадки утримання українських військовополонених у Чечні на постійній основі, тому, скоріш за все, слова Кадирова не більш ніж брехня.

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Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

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