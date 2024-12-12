"Запоріжжя готується до оборони": як змінилася ситуація на Півдні - Братчук

У районі Запоріжжя є лінії оборони і українські підрозділи мають завдання з проведення оборонної операції.

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Ворог не відмовляється від планів з захоплення Запорізької області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Сергій-Братчук, скрін з DeepState

Що сказав Братчук:

ЗСУ готуються до оборонної операції на Запоріжжі

Армія РФ не припиняє штурмувати українські сили

Ворог активізував ДРГ на Запорізькому напрямку

Армія країни-агресорки Росії активізувала свої зусилля на Запорізькому напрямку, що змушує українські підрозділи готуватися до оборони обласного центру - міста Запоріжжя.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив речник УДА "Південь" Сергій Братчук. За його словами, ЗСУ отримали завдання із проведення операції з оборони у випадку необхідності, адже загроза від ворога є завжди.

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"Оборонна операція сьогодні і проводиться, тому що ворог не припиняє певних штурмових дій на різних напрямках", - зазначив він.

Йдеться зокрема про Роботинський плацдарм, де окупаційні війська не лише проводять бойову діяльність за участі штурмових підрозділів, але й активізували діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

Наступ окупантів на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, нібито країна-агресор РФ планувала наступ у Запорізькій області орієнтовно в період з жовтня по грудень. Однак операція ЗСУ в Курській області змінила плани окупантів і згодом українські військові спрогнозували, що ворог може розпочати операцію після 5 грудня. Але й цю дату не назвали кінцевою, адже до цього РФ кілька разів змінювала свої плани.

Раніше також речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов заявив, що на Запорізькому напрямку ситуація ускладнюється і стає більш напруженою. Ворог продовжує нарощувати зусилля, збільшив кількість артилерійських обстрілів, регулярно завдає авіаударів.

Напередодні, як писав Главред, в ЦПД зауважили, що російські окупаційні війська справді готуються до наступальних дій у Запорізькій області. Проте наразі загрози безпосередньо місту Запоріжжю немає, оскільки у ворога не вистачає ресурсів для проведення подібних операцій.

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Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

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