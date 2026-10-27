Війна в Україні не закінчиться, а загостриться: Лавров зробив гучну заяву

У Росії цинічно прокоментували нещодавну телефонну розмову кремлівського диктатора.

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У Кремлі знову пригрозили Україні ескалацією війни / Колаж: Главред, фото: МЗС РФ, Командування об’єднаних сил Збройних Сил України

Коротко:

Лавров заявив, що війна в Україні може загостритися

У Кремлі стверджують, що європейці не сказали Путіну нічого нового

Європа нібито не має з чим втискатися у переговорний процес

Війна в Україні триватиме і "має тенденцію до загострення". Про це, як повідомило МЗС РФ, заявив міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров.

Він вважає, що ситуація довколо України буде тільки погіршуватися та ускладнюватися. При цьому російський міністр не навів аргументів, щоб підтвердити свою заяву.

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Лавров також прокоментував розмову президента Фінляндії Олександра Стубба і прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з кремлівським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Лавров стверджує, що європейці нібито не сказали нічого нового.

"Це свідчить лише про бажання європейців втиснутися в переговорний процес. Хоча з якими позиціями в цей процес втискуватися – це велике питання", – наголосив глава МЗС РФ.

Чи планує РФ закінчувати війну - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Кремль послідовно відкидає пропозиції Києва та Вашингтона про повне або часткове припинення вогню, і заяви російських посадовців напередодні тристоронніх переговорів не вказують на зміну цього курсу.

Нещодавні заяви Пєскова та Ушакова свідчать про те, що позиція Кремля напередодні майбутніх тристоронніх переговорів залишається незмінною: відхилення пропозицій щодо припинення вогню.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер запропонували Україні відновити транзит російських нафти й газу до Європи як частину післявоєнної економічної співпраці. Українська делегація сприйняла ідею як ризик повернення до енергетичної залежності від Москви.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 27 жовтня провели телефонну розмову з російським диктатором Путіним і закликали його завершити війну в Україні.

Напередодні повідомлялося, що під час цієї телефонної розмови сторони обговорили припинення війни проти України та дипломатичні кроки для досягнення миру. Контакт відбувся за погодженням з Україною та був пов'язаний із майбутніми зустрічами в Абу-Дабі.

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Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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