Меган Маркл покинула Британію разом із принцом Гаррі та дітьми: що сталося

Королівська родина зараз перебуває у скрутному становищі.

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Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили поїхати до Англії / колаж: Главред, фото: instagram.com, meghan

Коротко:

Чому Меган вирішила виїхати з Англії

Який скандал вибив її з колії

Меган Маркл і принц Гаррі вирушили за кордон разом із дітьми на тлі скандалу навколо батька герцогині Сассекської. За даними HELLO!, подружжя проводить час із близькими друзями, які підтримують Меган у цей важкий період.

Як розповів виданню друг сім’ї, герцогиня вкрай важко переживає те, що відбувається. За його словами, Меган особливо гостро сприймає ситуацію, думаючи про власних дітей та можливих постраждалих.

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"Вона постійно дивиться на Лілі й плаче", - повідомило джерело, описуючи емоційний стан герцогині.

Що сталося з батьком Меган Маркл

82-річний Томас Маркл опинився в центрі розслідування після заяв його сина Томаса Маркла-молодшого. Той стверджує, що виявив матеріали із зображеннями сексуального насильства над дітьми в будинку батька на Філіппінах і повідомив про це правоохоронним органам.

Влада Філіппін розпочала перевірку. Повідомлялося також про можливу участь американських правоохоронних органів у розслідуванні обставин, пов’язаних із цією справою.

Меган Маркл у розпачі / Фото Instagram/meghan

Сам Томас Маркл відкидає звинувачення. У коментарі британським ЗМІ він назвав їх брехнею і заявив, що вражений діями сина. Звинувачення поки що не доведені.

Меган заявила, що хотіла захистити своїх дітей

23 жовтня герцогиня публічно прокоментувала ситуацію. Вона заявила, що глибоко вражена новими відомостями, і висловила підтримку дітям, які могли постраждати.

Меган також розповіла, що ще у 2018 році їй передали лист із тривожними звинуваченнями на адресу батька. За її словами, тоді її запевнили, що викладені в листі відомості перевіряються.

Герцогиня підкреслила, що рішення припинити спілкування з Томасом і не допускати його до своїх дітей було продиктоване бажанням захистити сім’ю.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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