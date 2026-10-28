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Російський Липецьк здригається від вибухів: під атакою аеродром і металургійний комбінат

Інна Ковенько
28 жовтня 2026, 01:22
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У низці регіонів Росії оголосили ракетну небезпеку, а над Липецьком працювала ворожа ППО.
Масована атака на Липеьцк
Масована атака на Липеьцк / Колаж: Главред, фото: скриншот, t.me/supernova_plus

Коротко:

  • Дрони масовано атакували російський Липецьк
  • Пожежі виникли в районі металургійного комбінату та військового аеродрому
  • У низці регіонів РФ оголосили ракетну небезпеку

Увечері 27 жовтня в російському Липецьку пролунали вибухи на тлі масованої атаки безпілотників. Пожежа виникла в районі Новолипецького металургійного комбінату.

Також повідомлялося про прильоти та пожежу в районі військового аеродрому Липецьк. Про це повідомляє OSINT-ресурс Exilenova+.

відео дня

За даними ресурсу, у низці регіонів Росії оголошували ракетну небезпеку. Раніше також з’являлися повідомлення про масовані пуски українських ракет "Фламінго".

Над Липецьком російська ППО працювала по повітряних цілях, зокрема реактивних. Також повідомлялося про ймовірні влучання та пожежу в напрямку аеродрому.

"Бачимо активну роботу ЗРПК "Панцир" щодо повітряних цілей. Характерного вибуху після влучання в повітряну ціль немає. Можливо, "Панцир" не впорався. Також фіксуємо пожежу в районі НЛМК (Новолипецький металургійний комбінат) внаслідок роботи ППО/падіння об’єкта. На відео - підрив 30-мм снарядів під час роботи автоматичних зенітних гармат (АЗГ) російського ЗРГК "Панцир" по цілях. Без влучень", - йдеться в повідомленні.

Новолипецький металургійний комбінат - один із найбільших виробників сталі в Росії та ключовий виробничий актив групи НЛМК. Підприємство виготовляє сталь і металопрокат для будівництва, машинобудування, автомобільної промисловості та інших галузей. За даними журналістських розслідувань, його продукцію також постачали підприємствам російського військово-промислового комплексу.

Російський Липецьк здригається від вибухів: під атакою аеродром і металургійний комбінат
Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Яка головна ціль ударів України вглиб РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, удари України на великі відстані вглиб території Росії є демонстрацією західним партнерам, насамперед США, зростаючих можливостей України.

Перші українські балістичні ракети по Росії вже полетіли, і результати хороші. Можливості України в цій сфері наростають, про що свідчать масовані удари по цілях РФ.

Російський Липецьк здригається від вибухів: під атакою аеродром і металургійний комбінат
Ракети українського виробництва та їх дальність / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини

Главред писав, що 26 жовтня безпілотники атакували Воронеж. Під ударом опинилися район торговельно-ділового комплексу "Галерея Чижова" та Північний міст. Близько 05:20 біля комплексу пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа.

Крім того, 24 жовтня у російському Омську безпілотники атакували хімічний завод "Омський каучук". Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, над об’єктом здійнявся густий стовп диму.

Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня безпілотники атакували один із найбільших хімічних заводів Росії - "Тольяттікаучук" у Самарській області. Його продукцію використовують для виготовлення твердого ракетного палива. Після ударів на території підприємства спалахнула потужна пожежа, а в місті зафіксували перебої з електропостачанням та водопостачанням.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

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