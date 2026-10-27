США можуть на тлі мирних переговорів зняти санкції з 'чорної каси' Путіна - NYT

Москва намагається домовитися про нові послаблення американських санкцій.

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Кремль хоче отримати більше вигоди від налагодження контактів з Вашингтоном / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

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США розглядають можливість зняття санкцій із РФПІ

Москва домагається послаблення обмежень через переговори про дизель

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зняти санкції з Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ). Це головний державний інвестиційний фонд країни-агресора Росії, який очолює Кирило Дмитрієв.

Москва домагається цього кроку на переговорах про участь фонду в постачанні російського дизельного пального до Сполучених Штатів. Про це повідомляє видання The New York Times.

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Представник американської адміністрації підтвердив, що заявку фонду розглядають у встановленому порядку. За його словами, це частина зусиль, спрямованих на покращення відносин Вашингтона з Москвою та завершення війни.

Посадовець говорив на умовах анонімності і назвав Дмитрієва корисним посередником для американської сторони.

Видання наголошує, що ця ініціатива показує, як Кремль використовує пожвавлення дипломатії навколо війни в Україні для власного порядку денного, який має мало спільного з миром.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

США можуть зняти обмеження з "чорної каси" Путіна

Зняття обмежень із багатомільярдного РФПІ означало б суттєвий відступ від багаторічної політики США, яка спиралася на економічний тиск на Москву.

Фонд вклав мільярди доларів у російські компанії, часто разом з інвесторами з Близького Сходу та інших регіонів, і так розширював глобальний вплив Кремля.

"Адміністрація Джо Байдена запровадила санкції проти фонду через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тоді Вашингтон охарактеризував його як чорну касу Путіна та символ російської клептократії", - йдеться у статті.

Як Путін може використати зняття санкцій США - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, Кремль спробує використати нинішні рішення Дональда Трампа, щоб вибудувати зі США двосторонній трек, не прив’язаний до мирного процесу.

Найближчі кроки Кремля, на думку політолога, будуть спрямовані на те, щоб перетворити нинішнє потепління з Вашингтоном на стабільний канал взаємодії. Енергетичні домовленості, які вже обговорюють Москва та Вашингтон, експерт вважає лише вершиною айсберга.

Зняття санкцій з РФ - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп призупинив запровадження ключових санкцій проти Росії та розглядає можливість подальшого послаблення обмежень на торгівлю російськими енергоносіями.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США може розглянути можливість подальшого пом'якшення санкцій проти Росії, зокрема обмежень, що зачіпають галузь виробництва добрив.

Напередодні Дональд Трамп призупинив на 60 днів застосування санкцій і мит проти Росії, передбачених "законом Грема", який сам підписав лише місяць тому.

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Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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