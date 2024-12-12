Зеленський прибув на передову на Запоріжжі: що відомо

Президент України заслухав доповіді командирів щодо ситуації на Запорізькому напрямку.

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Володимир Зеленський прибув на передову на Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: ОП

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Зеленський прибув на передову на Запоріжжі

Президент нагородив державними нагородами та відзнаками військових

Зеленський відвідав підземну передову хірургічну групу

Президент України Володимир Зеленський прибув на фронт у Запорізьку область. Він відвідав дивізіон HIMARS у День Сухопутних військ, 12 грудня. Про це повідомляє Офіс президента.

Саме 27-ма реактивна артилерійська бригада імені Петра Калнишевського стала першою в Україні, яка одержала системи HIMARS. Нині ця бригада забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.

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Командувач ОУВ "Таврія" Геннадій Шаповалов доповів Зеленському про виконані операції, зокрема з використанням далекобійних засобів, особливості застосування систем HIMARS та динаміку постачання боєприпасів до них.

Президент оглянув техніку та відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів і "За мужність" ІІІ ступеня.

"Дуже приємно бути у вас сьогодні, нагородити вас, подякувати вам за службу, за те, що захищаєте Україну, сім’ї всіх українців, нашу Батьківщину. Дякуємо вам. Бажаю вам здоров’я, витримки, міцності, перемоги. Нехай "хаймарси" не підводять, нехай б’ють ворожі цілі", – сказав Президент.

Зеленський також відзначив державними нагородами воїнів 65-ї ОМБр. Четверо захисників отримали відзнаку "Хрест бойових заслуг":

лейтенант Назар Грек;

старший сержант Анатолій Демчук;

капітан Денис Неживий;

головний сержант Андрій Мерешко.

Зеленський відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу, куди потрапляють поранені бійці безпосередньо з поля бою. Там врятували вже понад 1000 життів українських воїнів. Цей шпиталь має сучасне медичне обладнання, здатен приймати до 200 пацієнтів на добу.

"Його загальна площа – 500 м кв. Тут не лише стабілізують стан поранених воїнів, а й можуть проводити до чотирьох операцій одночасно. Володимир Зеленський оглянув хірургічний та реанімаційний модулі, обладнання, а також умови для роботи й проживання", - йдеться у повідомленні.

Наступ окупантів на Запорізькому напрямку - головні новини

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, нібито країна-агресор РФ планувала наступ у Запорізькій області орієнтовно в період з жовтня по грудень. Однак операція ЗСУ в Курській області змінила плани окупантів і згодом українські військові спрогнозували, що ворог може розпочати операцію після 5 грудня. Але й цю дату не назвали кінцевою, адже до цього РФ кілька разів змінювала свої плани.

Раніше також речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов заявив, що на Запорізькому напрямку ситуація ускладнюється і стає більш напруженою. Ворог продовжує нарощувати зусилля, збільшив кількість артилерійських обстрілів, регулярно завдає авіаударів.

Напередодні, як писав Главред, в ЦПД зауважили, що російські окупаційні війська справді готуються до наступальних дій у Запорізькій області. Проте наразі загрози безпосередньо місту Запоріжжю немає, оскільки у ворога не вистачає ресурсів для проведення подібних операцій.

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