"Встав і вийшов": хто з зірок став мемом Радіодиктанту-2026

Як українці писали Радіодиктант національної єдності-2026 і чим здивували соцмережі.

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Радіодиктант-2026 - реакція Threads / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтесь:

Відбувся Всеукраїнський Радіодиктант національної єдності-2026

Про що жартують українці в Threads

Всеукраїнський Радіодиктант національної єдності-2026, що відбувся 27 жовтня, традиційно об’єднав мільйони українців по всьому світу. Цього разу текст під назвою "Лист, який не закінчується" написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читали його вчитель української мови Артур Пройдаков та співачка й волонтерка Даша Астаф’єва.

Окрім глибоких емоцій від самого тексту, подія подарувала мережі незліченну кількість жартів і мемів. Главред розповість про реакцію соцмереж на Радіодиктант-2026.

відео дня

Окремим яскравим моментом ефіру стала реакція самої Даші Астаф'євої на закиди диванних критиків. Одразу після завершення читання артистка демонстративно упустила ручку на стіл та відправила послання всім, хто не приймав вибір її як читця Радіодиктанту.

"Всім хейтерам - встав і вийшов!", - заявила співачка.

Відео з ефектною відповіддю Даші Астаф'євої дивіться тут.

Даша Астафʼєва відповіла хейтерам / скрін з відео

До написання диктанту в студії долучилося чимало знаменитостей, серед яких були LELEKA, Олександр Терен, Фіма Константиновський, EL Кравчук, Костянтин Грубич, Наталія Сумська, Євген Клопотенко та інші. Проте особливу увагу користувачів соцмереж привернули неочікувані "сусіди" по партах та розгублені обличчя зірок, які уважно слухали текст диктанту.

Зірки пишуть Радіодиктант-2026 / скрін з Threads

Радіодиктант-2026 - Євген Клопотенко / скрін з відео

Радіодиктант-2026 - Фіма Константиновський і Олександр Терен / скрін з Threads

Даша Астафʼєва - Радіодиктант-2026 / скрін з Threads

Перед початком написання традиційно відбулися прямі включення з найвіддаленіших куточків планети, де українці збиралися разом заради рідної мови. Підключення з Канади, Німеччини, Швеції та навіть антарктичних станцій настільки вразили масштабністю географії, що в соцмережах почали жартувати про розмах мовного марафону.

Радіодиктант 2026 - локації / скрін из Threads

Радіодиктант 2026 - пінгвіни / скрін з Threads

Як писали Радіодиктант українці / скрин из Threads

Сам текст "Лист, який не закінчується" авторства Артура Дроня нікого не залишив байдужим. Глибина та пронизливість слів змусили українців буквально ховати обличчя в долоні та шукати паперові хустинки.

Меми про Радіодиктант-2026 / скрін з Threads

Реакція українців на текст Радіодиктанту-2026 / скрін з відео

Українці плакали під час написання Радіодиктанту-2026 / скрін з відео

Попри емоційне напруження та сльози, слухачі одноголосно засипали компліментами дикторів. Роботу Артура Пройдакова та Даші Астаф’євої назвали бездоганною, відзначивши, що цього року було одне з найкращих, найчуттєвіших і найпрофесійніших прочитань за всю історію радіодиктанту. Темп, інтонації та паузи допомогли відчути кожен рядок тексту, перетворивши випробування з грамотності на справжній сеанс національної єдності та психологічної підтримки.

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