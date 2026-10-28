Трамп заявив про прогрес із РФ і заговорив про зустріч із Зеленським та Путіним

Американський лідер переконаний, що у відносинах із Москвою щодо війни в Україні вдалося досягти суттєвих зрушень.

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Трамп анонсував переговори із Зеленським та Путіним / колаж: Главред, фото: Офіс президента, whitehouse.gov, t.me/news_kremlin

Головне із заяви Трампа:

У відносинах із РФ щодо війни в Україні є значний прогрес

Незабаром відбудеться зустріч за участю Путіна і Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом розраховує на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідну заяву американський лідер зробив під час спілкування з журналістами.

Оцінюючи нинішній стан діалогу з Кремлем щодо війни, глава Білого дому не приховував оптимізму.

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За його словами, у відносинах Вашингтона з Москвою в контексті війни в Україні вдалося досягти значного прогресу.

"І, гадаю, у нас є значний прогрес у відносинах із Росією - у контексті Росії та України. Незабаром відбудеться зустріч, і, на мою думку, досягнуто значного прогресу", - наголосив Трамп.

На уточнювальне запитання про те, про яку саме зустріч йдеться, він вказав на діалог між лідерами України та Росії.

"З президентом Путіним і президентом Зеленським", - відповів лідер США.

Відео із заявою Трампа про прогрес щодо завершення війни в Україні можна переглянути за посиланням.

Чому переговори без припинення вогню є імітацією

Політолог Петро Олещук говорив, що Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни.

За його словами, диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін використовує нову зустріч для демонстрації дипломатичного прогресу Дональду Трампу, тоді як бойові дії триватимуть.

"Це - своєрідний подарунок від Путіна Трампу: мовляв, якщо тобі потрібно продемонструвати певний поступ у процесі врегулювання, я подарую тобі чергову зустріч і відправлю на неї чергового Мединського, який розповість про печенігів і половців", - зазначив він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня провели телефонну розмову з диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Сторони обговорили припинення війни проти України та дипломатичні кроки для досягнення миру.

Аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що Кремль послідовно відкидає пропозиції Києва та Вашингтона про повне або часткове припинення вогню, і заяви російських посадовців напередодні тристоронніх переговорів не вказують на зміну цього курсу.

Київ разом із Вашингтоном добивається, щоб новий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі відбувся щонайменше на тиждень раніше. Зараз зустріч орієнтовно запланована на період після проміжних виборів до Конгресу США, приблизно з 10 листопада.

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Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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