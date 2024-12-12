Оборона триватиме недовго: ЗСУ можуть вийти з важливого міста - військовий

Воювати у населеному пункті буде набагато складніше.

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Ситуація в Покровську / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головне із заяви військового:

Зараз важко сказати, чи зайдуть окупанти у Покровськ

Росіяни зараз активно використовують дрони

ЗСУ доводиться відходити заради уникнення великих втрат

Наразі важко спрогнозувати, чи зайде армія країни-агресора Росії до Покровська Донецької області. Про це заявив командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша "Лютий" в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він підкреслив, що важко зорієнтуватись, скільки часу може знадобитись ворогу, щоб підійти до міста впритул. Адже це багато від чого залежить. Якщо ж ворогові вдасться зайти до Покровська, то, ймовірно, Силам оборони доведеться вийти.

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"Не знаю, який час їм буде потрібний, щоб зайти до Покровська. Але коли заходять до населеного пункту, то відбувається хаос. Буде набагато складніше воювати у населеному пункті. Будуть проблеми постійні з логістикою, тому що між забудовами дуже важко контролювати пересування ворожих сил", — наголошує "Лютий".

За його словами, росіяни зараз активно використовують дрони. Тому заради уникнення великих втрат оборонцям доведеться відходити.

"Не думаю, що це (оборона міста) довго триватиме", - сказав військовий.

Він також додав, що за минулий місяць тільки підрозділом "Шершні Довбуша" було знищено 1600 одиниць живої сили противника.

"Це велика кількість для роти. Чи просунуться росіяни до Покровська, чи зайдуть і чи будуть далі просуватися — я цього не знаю", - підсумував "Лютий".

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація в Покровську - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що російські окупанти намагаються захопити Покровськ. Ворог окупував населені пункти поблизу та продовжує свій наступ з флангів. Росіян було помічено на околицях Покровська.

Також відомо, що російські окупаційні війська продовжують наступ на південь від Покровська, зокрема - в районах населених пунктів Новий Труд і Даченське Донецької області. Такі маневри дозволять окупантам вийти на позиції приблизно за шість кілометрів від Покровська.

Речник угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомляв, що російські окупанти на Покровському напрямку атакували українські укріплення західніше Відродження та південніше Новотроїцького, внаслідок боїв знищено дві позиції, одну втрачено.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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