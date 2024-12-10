КНР скоротить поставки дронів та їхніх компонентів: як це позначиться на Україні - Bloomberg

Виробництво безпілотників, яке стало стратегічно важливим в умовах війни, опиняється під загрозою.

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Китай припиняє постачання дронів, це критично важливо для війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Коротко:

Україні потрібні дешеві китайські компоненти для дронів

Китай уже почав обмежувати продаж запчастин для БПЛА

Експортні правила можуть бути запроваджені найближчим часом

Ескалація конфлікту між Китаєм і США зачепила сферу технологій, які критично важливі для оборони України. Зокрема, Пекін оголосив про значне скорочення поставок безпілотників та їхніх компонентів до США та Європи. Це може вплинути на перебіг війни з країною-агресором РФ, де дрони відіграють ключову роль у боротьбі проти окупаційної армії.

Як пише Bloomberg, китайські виробники вже почали обмежувати продажі ключових компонентів, таких як двигуни, батареї та контролери польоту. Це попередні кроки до нових експортних правил, які можуть бути запроваджені найближчим часом. Нові обмеження, за словами джерел, можуть включати вимогу отримання ліцензій або повідомлення уряду про заплановані поставки.

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Очікується, що Пекін посилить обмеження на використання безпілотників уже в січні.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред ​

Видання пише, що західні країни прагнуть виробляти і збирати безпілотники за межами Китаю, щоб убезпечити свої ланцюжки поставок. Проте країна залишається центром виробництва дешевого обладнання для дронів. Згідно зі звітом Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Китай контролює майже 80% ринку комерційних безпілотників.

В Україні багато виробників БПЛА використовують китайські деталі для виробництва дешевої та ефективної зброї, яка допомогла визначити хід війни з Росією. У липні Китай оголосив про заборону на експорт безпілотників для військового використання, і Пекін заявляє, що не постачає зброю жодній зі сторін конфлікту.

Виробництво дронів в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 6 грудня Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що Силам оборони України передали першу партію дронів-ракет "Пекло" вітчизняного виробництва. Ця зброя стане вагомим інструментом, оскільки дасть змогу знищувати російські склади, техніку, пункти дислокації, зокрема на території РФ.

Полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан повідомив, що ракети-дрони мають дальність ураження 700 кілометрів і швидкість 700 кілометрів на годину. Це дозвукова ракета з прямим крилом. За його словами, ракета-дрон "Пекло" зможе діставати до Московської області та столиці Росії.

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