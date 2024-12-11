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"Приймати нестандартні рішення": що придумав Сирський на Покровському напрямку

Даяна Швець
11 грудня 2024, 22:17оновлено 12 грудня, 01:32
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На Покровському напрямку тривають бої з переважаючим, насамперед,  у живій силі противником.
'Приймати нестандартні рішення': що придумав Сирський на Покровському напрямку
Сирський відзвітував про свою роботу на Покровському напрямку / Коллаж: Главред, Фото: Telegram А.Сырского, Facebook 47-й ОМБр

Про що йдеться у звіті Сирського:

  • Противник переважає ЗСУ у живій силі
  • Окупанти намагаються прорвати оборону наших військ
  • Українські воїни завдають ворогу значних втрат

На Покровський напрямок прибув головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Він оцінив бойову ситуацію та дав відповідні розпорядження для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів, йдеться в заяві в Facebook.

"Під час роботи на Покровському напрямку особисто відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти. На цей час на Покровському напрямку тривають бої з переважаючим, насамперед, у живій силі противником", - заявив Сирський.

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Як пояснив головнокомандувач ЗСУ, наразі доводиться приймати нестандартні рішення.

"Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ", - зазначив він.

'Приймати нестандартні рішення': що придумав Сирський на Покровському напрямку
Що відомо про Покровськ / Инфографика: Главред

Сирський також назвав головну задачу у таких умовах.

На його думку, треба посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням.

"Вислухав інформацію щодо наявних проблем та дав відповідні розпорядження. Українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат", - підсумував Сирський.

Що відбувається на Покровському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на жаль, на Покровському напрямку 2 позиції українських військ були знищені, ще одна - втрачена. Так в ЗСУ описали хід боїв біля Покровська та заявили, що оборонна операція триває.

Своєю чергою боєць Нацгвардії України Михайло Кмітюк розкрив тактику росіян на Покровському напрямку. Окупанти наступають без важкої техніки, переважно в темний час доби.

Однак варто зважати, що наслідки від можливої втрати Покровська будуть серйозними. Є шанси, що армія РФ прорве ще одну область.

Інші важливі новини:

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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