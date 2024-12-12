В 'Укренерго' повідомили про зміни в графіках відключень по всій Україні

Буде діяти більш справедливий і точний розподіл обмежень електроенергії.

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Ключові зміни стосуватимуться черг графіків відключень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в "Укренерго":

Кожну чергу відключень розділятимуть на дві підчерги

Графіки відключень будуть уніфіковані по всій країні

Погодинні відключення у всіх областях встановлюватимуть за однаковим принципом та оновленими правилами для побутових споживачів. Про це повідомила компанія "Укренерго" в Telegram.

Згідно з "Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії", кожна черга графіків погодинних відключень (ГПВ) буде додатково розділена на дві підчерги.

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"Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато - диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги - якщо 2 черг замало", - йдеться у повідомленні.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Окрім цього на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно буде відводитися до 30 хвилин.

Також кожна група споживачів у кожній області, яку визначає обленерго, отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї. При цьому буде діяти максимально справедливий розподіл за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

"Оскільки упродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо - остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня", - наголосили в "Укренерго".

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомляв, що наразі в Україні щодня застосовуються графіки відключення електроенергії через енергетичний терор та обстріли об'єктів інфраструктури країни-агресора Росії. Але поступово кількість відключень зменшується. Збільшитись обмеження можуть лише у випадку нової атаки агресора.

Напередодні Главред писав, що ворог готується до масованих обстрілів по Україні і, ймовірно, під прицілом знову буде енергетична інфраструктура. У такому випадку може створися критичний режим з енергопостачанням - так званий "острівний режим".

Раніше вже повідомлялося, що починаючи з січня 2025 року, принцип відключення світла в Україні можуть кардинально змінити. З нового року всі області можуть поділити на декілька зон, щоб уніфікувати систему графіків погодинного відключення.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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