Ситуація критична: армія РФ за шість кілометрів від Покровська - ISW

Армія РФ відновила наступальні операції для захоплення Покровська шляхом розвороту з півдня. Однак цей маневр коштує величезних втрат живої сили й техніки.

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Окупанти набувають тактичних переваг на південь від Покровська / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Коротко:

Ситуація на Покровському напрямку критична

Окупанти атакують позиції ЗСУ по 30 разів на день

Захоплення Покровська підірве бойовий потенціал росіян

Російські окупаційні війська продовжують наступ на південь від Покровська, зокрема - в районах населених пунктів Новий Труд і Даченське Донецької області. Такі маневри дозволять окупантам вийти на позиції приблизно за шість кілометрів від Покровська. Ситуація на Покровському напрямку є критичною. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 11 грудня.

"Найближчими днями противник може спробувати оточити українські сили між Новим Трудом і Даченським для підготовки наступу на Шевченкове", - пишуть експерти ISW.

відео дня

Зазначається, що Сили оборони України стикаються з інтенсивними атаками і значною перевагою російських військ у живій силі та артилерії. Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що внаслідок тривалих бойових зіткнень було знищено дві українські позиції, одну - втрачено.

"Наразі проводяться заходи з відновлення позицій", - зазначив він.

Покровськ на карті / deepstatemap

Командир українського батальйону, що діє під Покровськом, заявив, що ситуація на цьому напрямку "критична". Це пов'язано з тим, що кожне російське формування розміром з батальйон щомісяця отримує близько 200 нових військовослужбовців.

Український військовий також підкреслив, що росіяни атакують позиції ЗСУ до 30 разів на день і мають перевагу в артилерійських обстрілах. Це свідчить про те, що війська РФ зараз покладаються на перевагу в кількості особового складу та артилерійських боєприпасах для забезпечення тактичних переваг на Покровському напрямку.

Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

РФ зазнає великих втрат на Покровському напрямку

За оцінками ISW, російське командування відновило наступальні операції для захоплення Покровська шляхом розвороту з півдня. Однак цей маневр коштує величезних втрат живої сили і техніки.

Інший офіцер бригади ЗСУ повідомив, що за два тижні російські війська втратили на Покровському напрямку майже 3 тисячі осіб. У ISW переконані, що продовження втрат такого масштабу призведе до зростання витрат на і без того перевантажену російську армію.

"Російські війська цілком можуть продовжувати просуватися в напрямку Покровська, але втрати, яких вони зазнають, обмежать їхню здатність перетворити ці успіхи на наступальні операції, що йдуть далі", - вважають в Інституті вивчення війни.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти намагаються захопити Покровськ і просуваються в цьому напрямку. Ворог уже перейшов від піших штурмів до штурмових дій на автотранспорті.

Як повідомляв Главред, окупанти захопили Новопустинку і нарощують сили для окупації Покровська. Вони також намагаються захопити Новотроїцьке і мають певні успіхи в Пушкіному.

Командир окремого загону безпілотних систем спеціального призначення ''Тайфун'' Нацгвардії України Михайло Кмітюк заявив, що на Покровському напрямку росіяни дуже активно наступають невеликими групами, без важкої техніки, переважно в темний час доби.

11 грудня на Покровський напрямок прибув головком ЗСУ Олександр Сирський. Він оцінив бойову ситуацію і дав відповідні розпорядження для підвищення стійкості оборони та ефективнішого знищення окупантів.

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