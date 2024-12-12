Ситуація критична: армія РФ за шість кілометрів від Покровська - ISW

Коротко:
- Ситуація на Покровському напрямку критична
- Окупанти атакують позиції ЗСУ по 30 разів на день
- Захоплення Покровська підірве бойовий потенціал росіян
Російські окупаційні війська продовжують наступ на південь від Покровська, зокрема - в районах населених пунктів Новий Труд і Даченське Донецької області. Такі маневри дозволять окупантам вийти на позиції приблизно за шість кілометрів від Покровська. Ситуація на Покровському напрямку є критичною. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 11 грудня.
"Найближчими днями противник може спробувати оточити українські сили між Новим Трудом і Даченським для підготовки наступу на Шевченкове", - пишуть експерти ISW.
Зазначається, що Сили оборони України стикаються з інтенсивними атаками і значною перевагою російських військ у живій силі та артилерії. Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що внаслідок тривалих бойових зіткнень було знищено дві українські позиції, одну - втрачено.
"Наразі проводяться заходи з відновлення позицій", - зазначив він.
Командир українського батальйону, що діє під Покровськом, заявив, що ситуація на цьому напрямку "критична". Це пов'язано з тим, що кожне російське формування розміром з батальйон щомісяця отримує близько 200 нових військовослужбовців.
Український військовий також підкреслив, що росіяни атакують позиції ЗСУ до 30 разів на день і мають перевагу в артилерійських обстрілах. Це свідчить про те, що війська РФ зараз покладаються на перевагу в кількості особового складу та артилерійських боєприпасах для забезпечення тактичних переваг на Покровському напрямку.
РФ зазнає великих втрат на Покровському напрямку
За оцінками ISW, російське командування відновило наступальні операції для захоплення Покровська шляхом розвороту з півдня. Однак цей маневр коштує величезних втрат живої сили і техніки.
Інший офіцер бригади ЗСУ повідомив, що за два тижні російські війська втратили на Покровському напрямку майже 3 тисячі осіб. У ISW переконані, що продовження втрат такого масштабу призведе до зростання витрат на і без того перевантажену російську армію.
"Російські війська цілком можуть продовжувати просуватися в напрямку Покровська, але втрати, яких вони зазнають, обмежать їхню здатність перетворити ці успіхи на наступальні операції, що йдуть далі", - вважають в Інституті вивчення війни.
Ситуація на Покровському напрямку - останні новини
Як повідомляв Главред, російські окупанти намагаються захопити Покровськ і просуваються в цьому напрямку. Ворог уже перейшов від піших штурмів до штурмових дій на автотранспорті.
Як повідомляв Главред, окупанти захопили Новопустинку і нарощують сили для окупації Покровська. Вони також намагаються захопити Новотроїцьке і мають певні успіхи в Пушкіному.
Командир окремого загону безпілотних систем спеціального призначення ''Тайфун'' Нацгвардії України Михайло Кмітюк заявив, що на Покровському напрямку росіяни дуже активно наступають невеликими групами, без важкої техніки, переважно в темний час доби.
11 грудня на Покровський напрямок прибув головком ЗСУ Олександр Сирський. Він оцінив бойову ситуацію і дав відповідні розпорядження для підвищення стійкості оборони та ефективнішого знищення окупантів.
Інші новини:
- "Мішок" для ЗСУ: у Торецьку ворог встановив контроль над териконами шахти Центральна
- "Розгром" РФ під Харковом: ЗСУ закріпилися на нових рубежах, у ворога втрати
- Скільки ЗСУ зможуть воювати без допомоги США: у Мінфіні назвали терміни
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред