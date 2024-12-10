США виділили Україні $20 мільярдів: уперше за кредит заплатить Росія

Кредит буде погашено за рахунок доходів від заморожених на Заході російських активів.

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Україна, США / УНІАН

У США ухвалили рішення про виділення Україні кредиту на суму 20 мільярдів доларів. Кредит погасять за рахунок доходів від заморожених коштів агресора Російської Федерації. У Міністерстві фінансів Штатів вважають, що ці кошти стануть критично важливою допомогою Києву в боротьбі з російською агресією.

Кредит для України за рахунок Росії

У вівторок, 10 грудня, на сайті Міністерства фінансів США з'явилася інформація, згідно з якою відомство вирішило виділити Україні кредит на суму 20 мільярдів доларів. Гроші виділяються в рамках затвердженої Великою сімкою програми допомоги українській державі в розмірі 50 мільярдів доларів.

Причому кредит буде погашено за рахунок доходів від заморожених російських активів.

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"Ці кошти, оплачені за рахунок непередбачених доходів, отриманих від власних заморожених активів Росії, нададуть Україні критично важливу підтримку в її захисті своєї країни від неспровокованої агресивної війни", - сказала міністр фінансів США Джаннет Єллен.

За словами глави американського Мінфіну, вся сума - 50 мільярдів доларів - які виділяються союзниками, підтримає опір України. Потрібно рішуче посилювати санкції, щоб допомогти державі захистити свій суверенітет і домогтися справедливого миру.

"50 мільярдів доларів, колективно надані "Великою сімкою" в рамках цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україні ресурси, необхідні для підтримання служб екстреної допомоги, лікарень та інших основ її мужнього спротиву. Разом з американською допомогою в забезпеченні безпеки України та кроками, які ми продовжимо робити для рішучого посилення санкцій щодо Росії, ця дія допоможе Україні захистити свій суверенітет і досягти справедливого миру. Прямо зараз Путін втягує нашу коаліцію в боротьбу волі, розраховуючи на те, що ми втомимося і зрештою відступимо. Але завдяки творчій політиці та єдності "Великої сімки" ми посилаємо безпомилковий сигнал рішучості, змушуючи Росію дедалі більше нести витрати за її незаконну війну, а не платників податків у нашій коаліції", - уточнила Єллен.

Що буде із замороженими активами Росії

У відомстві акцентували увагу на тому, що Москва не зможе розпоряджатися своїми західними активами доти, доки не припинить агресію проти України і не заплатить за заподіяну шкоду.

Підтримка України важлива для інтересів США

Крім того, у Мінфіні акцентували увагу на тому, що підтримка України життєво важлива для національних інтересів Америки.

"Падіння України призведе до подальшої агресії з боку Путіна і поставить під загрозу безпеку наших союзників по НАТО в Європі, яких ми зобов'язані захищати за договором. Успішна Україна продемонструє рішучість Сполучених Штатів і наших партнерів захистити демократію від агресії, захистити світову економіку і зміцнити нашу колективну безпеку", - наголосили в Міністерстві фінансів.

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