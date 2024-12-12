Коаліція з 5-8 країн може відправити війська в Україну: у ЄС з'явилася ідея - Reuters

ЄС визнає, що загроза з боку РФ збережеться після війни, і готовий взяти на себе частину військових зобов’язань.

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У Європі розглядають варіант створення коаліції з 5−8 країн для відправки військ в Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, twitter.com/USNATO

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Країни ЄС розглядають створення коаліції з 5–8 держав для відправки військ в Україну

Миротворча місія повинна стати гарантією безпеки України відео дня

Через розбіжності серед країн ЄС розглядається формат двосторонніх угод з Україною

Країни ЄС обговорюють створення коаліції з 5–8 держав для відправки миротворчої місії до України. Західні війська можуть стати одним із варіантів гарантій безпеки для України. Про це пише Reuters із посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Очікується, що найближчим часом президент Франції Еммануель Макрон і польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький проведуть переговори щодо цієї ініціативи. Основна увага приділятиметься обговоренню того, як європейські війська можуть забезпечити довгострокову безпеку України у випадку укладення мирної угоди з РФ.

"Україна буде головним питанням порядку денного, коли зустрінуться два лідери. Йтиметься про те, як забезпечити її здатність протистояти та зайняти сильнішу позицію для переговорів із Росією", - розповіло французьке дипломатичне джерело.

Минулого місяця Франція та Велика Британія вже обговорювали можливість відправки європейських військових до України. Подібні консультації проводилися між Україною, країнами Балтії та Скандинавії, підтверджують п’ять неназваних європейських дипломатів.

"Серед європейських країн немає консенсусу, тому ідея полягає у створенні коаліції з 5−8 європейських країн, які залежать не від НАТО, а від двосторонньої угоди з Україною і сповнені рішучості діяти", - зазначило виданню джерело.

Високопосадовці ЄС підкреслюють, що загроза з боку Росії збережеться навіть після завершення війни, а отже, Європа повинна буде взяти на себе частину військових зобов’язань.

"Чи є у нас інший вибір? Я не думаю, що є якийсь правдоподібний сценарій, за якого не буде активної європейської участі в реалізації гарантій безпеки та сек’юритизації Європи загалом", - додав європейський високопосадовець про можливість відправки військ.

Відправка іноземних військ до України - останні новини

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у четвер відвідає Варшаву для переговорів щодо європейського плану розгортання миротворчої місії в Україні після завершення війни. Польща, завдяки своєму стратегічному розташуванню та військовому потенціалу, має стати центральним учасником цієї ініціативи, повідомляє Rzeczpospolita.

Також віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підтвердила, що Київ відкритий до обговорення питання розміщення іноземних військових контингентів на українській території. За інформацією Politico, переговори про це тривають вже тривалий час.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна наразі не розглядає можливість відправлення своїх військ до України після досягнення перемир’я чи миру.

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