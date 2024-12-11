У Сирії повстанці отримували військову допомогу від України: у WP дізналися деталі

Допомога з Києва зіграла скромну роль у поваленні сирійського диктатора Башара Асада, але була примітною.

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Кирило Буданов обіцяв переслідувати росіян, винних у воєнних злочинах, "у будь-якій частині світу" / Колаж: Главред, фото: ГУР МО, скріншот

Сирійські повстанці, які прийшли до влади в Дамаску, отримали від українських розвідників безпілотники та іншу підтримку. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, які знайомі з українською військовою діяльністю за кордоном.

Як пише видання, українська розвідка відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 безпілотників до штаб-квартири повстанців в Ідлібі чотири-п'ять тижнів тому, щоб допомогти провідному повстанському угрупованню Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ).

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"Допомога з Києва зіграла лише скромну роль у поваленні президента Сирії Башара Асада, вважають джерела в західній розвідці. Але вона була примітна як частина ширших українських зусиль з прихованого завадання удару по російських операціях на Близькому Сході, в Африці та всередині самої Росії", - пише видання.

Високопосадовці адміністрації Байдена заявили WP, що вони не знали про секретну операцію України в Сирії.

The Washington Post нагадує, що видання Kyiv Post у статті від 3 червня процитувало джерело в ГУР, яке повідомило, що "від початку року [сирійські] повстанці, підтримувані українськими оперативниками, завдали численних ударів по російських військових об'єктах, представлених у регіоні".

Газета повідомила, що операцію в Сирії проводив спеціальний підрозділ, відомий як "Хімік" у складі ГУР, "у співпраці з сирійською опозицією".

Тим часом російські офіційні особи вже кілька місяців скаржаться на дії українських воєнізованих формувань у Сирії.

"У нас справді є інформація про те, що українські фахівці з Головного розвідувального управління України перебувають на території Ідлібу", - заявив в інтерв'ю ТАСС у листопаді спецпредставник Росії щодо Сирії Олександр Лаврентьєв.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив аналогічну заяву у вересні про "українських розвідників" в Ідлібі.

У квітні 2023 року очільник ГУР України Кирило Буданов пообіцяв, що Україна буде переслідувати росіян, винних у військових злочинах, "у будь-якій частині світу".

Також Буданова запитали про операції ГУР проти ПВК Вагнера в Африці.

"Ми проводимо такі операції, спрямовані на скорочення російського військового потенціалу, скрізь, де це можливо. Чому Африка має бути винятком?", - відповів Буданов.

Що відбувається в Сирії - останні новини

Як повідомляв Главред, у Сирії впав правлячий режим диктатора Башара Асада, який підтримувала Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск. Армія опору не чинила.

Асад вилетів на ІЛ-76Т у невідомому напрямку, його літак зник із радарів. Пізніше російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що повалений президент Сирії зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.

Російські війська почали масово залишати Сирію, евакуюючи кораблі з бази в Тартусі та перекидаючи залишки озброєння літаками з Хмейміма.

Як повідомили в ГУР України, російські військові задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь і військової техніки в Сирії.

Президент США Джо Байден назвав крах режиму Асада "фундаментальним актом справедливості". Водночас він оголосив, що США здійснили авіаудари по позиціях терористичної організації ІДІЛ, щоб запобігти спробам використати вакуум влади для відновлення їхньої сили.

Володимир Зеленський заявив, що режим Башира Асада в Сирії впав, бо майже 800 тисяч російських військових воюють в Україні.

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Хто такий Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік. Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія. У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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