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"Існує три головні принципи": Сі Цзіньпін зробив нову заяву щодо війни в Україні

Юрій Берендій
12 грудня 2024, 16:51
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В Китаї зробили заяву щодо війни в Україні і виокремили 3 основні прицнипи, які мають дотримувати сторони "конфлікту" для його деескалації.
'Існує три головні принципи': Сі Цзіньпін зробив нову заяву щодо війни в Україні
Сі Цзіньпін зробив заяву про війну в Україні / Rолаж: Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Про що сказав Сі Цзіньпін:

  • Китай просуває 3 ключові прицнипи щодо війни Росії проти України
  • Ці принципи сприятимуть швидкій деескалації конфлікту

12 грудня 2024 року голова КНР Сі Цзіньпін провів офіційні переговори з головою російської партії "Єдина Росія" Дмитром Медвєдєвим, під час яких обговорювали, зокрема, питання війни в Україні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Китаю.

Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай та Росія є ключовими силами у сприянні глобальному прогресу. Він наголосив на необхідності "тісної координації між обома сторонами, спрямованої на забезпечення правильного курсу у світовому управлінні".

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За словами Сі, важливо досягти консенсусу серед дружніх політичних партій, зокрема країн "глобального Півдня", для формування "спільного бачення майбутнього світу".

Сі також нагадав, що в питанні війни в Україні Китай дотримується трьох ключових принципів, які регулярно озвучував раніше:

  • ніякого розширення поля бою,
  • ніякої ескалації бойових дій,
  • ніякої ескалації, що може призвеси до посилення вогню.

Лідер Китаю підкреслив, що дотримання трьох ключових принципів сприятиме швидшій деескалації "конфлікту".

"Китай і надалі дотримуватиметься своєї послідовної позиції і працюватиме з міжнародним співтовариством над створенням сприятливих умов для політичного врегулювання кризи (так в Китаї офіційно називають війну РФ проти України - ред.)", - резюмував Сі Цзіньпін.

Дмитро Медвєдєв, зі свого боку, позитивно оцінив підхід Китаю до врегулювання так званої "української кризи". Він висловив зацікавленість ініціативою групи "Друзів миру", яку висунули Китай і Бразилія, та запевнив у готовності Росії активно сприяти політичному розв'язанню конфлікту.

'Існує три головні принципи': Сі Цзіньпін зробив нову заяву щодо війни в Україні
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Позиція Китаю щодо війни в Україні - що відомо про співпрацю РФ та КНР

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у листопаді експорт товарів із Китаю до Росії в юанях зменшився на двозначний відсоток, вперше за чотири місяці, після жовтневого зростання на 24%. Як повідомляє Reuters із посиланням на китайську митницю від 10 грудня, обсяг поставок до Росії впав на 10,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що стало першим скороченням із липня.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь зазначив, що перспектива швидкого припинення вогню стане реальною лише за умов міжнародної підтримки у створенні сприятливих умов для переговорів між Україною та Росією.

Водночас керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок припустив, що Китай може використати поточну ситуацію для створення найсприятливіших умов у разі початку масштабного збройного конфлікту.

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Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)?

Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні.

Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою.

Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

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