Без світла до 16 годин: озвучено невтішний прогноз для одного міста України

Від Рівненської АЕС проклали високовольтну мережу до Києва.

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Відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Відключення світла залежать від погоди та ситуації в країні

Рівненська АЕС може зупинити роботу через обстріли

Київ може бути без світла від 14 до 16 годин

Відключення світла будуть залежати від погодних умов та загальної ситуації в Україні. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE.

За його словами, Київ може бути без світла від 14 до 16 годин.

відео дня

"Трипільська ТЕЦ зруйнована. Скажімо так, постійно під обстрілами і ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у Києві. Фактично у нас не так багато генерації, щоб забезпечити електроенергією Київ", – зазначив він.

Попенко також додав, що від Рівненської АЕС проклали високовольтну мережу до Києва, але через постійні обстріли вона також може зупинити свою роботу.

"Загалом, багато є складових, але якщо будуть морози, то Київ буде без світла і по 14, і по 16 годин", - підсумував голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Енергоспоживання / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що українцям слід бути готовими до тривалих обмежень в постачанні електроенергії. Графіки вимкнень світла діятимуть щонайменше до весни 2025 року.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що якщо РФ знову завдасть ударів по об’єктах передачі електроенергії в Україні може створися критичний режим з енергопостачанням — так званий "острівний режим".

Крім того, ракетні атаки Росії 17 та 28 листопада по енергетичній інфраструктурі України значно погіршили ситуацію в енергосистемі. Ризик тривалих відключень світла в розпал зими збільшився.

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Хто такий Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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