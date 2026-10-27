Звільнено понад 1000 кв. км: Сили оборони потужно вибили росіян на фронті

Українські військові фактично поставили хрест на планах Кремля.

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Зеленський повідомив про суттєві успіхи українських військових на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 92 ОШБр

Що сказав Зеленський:

На Харківщині Сили оборони повернули тактику армії РФ проти окупантів

Внаслідок успішних операцій цього року ЗСУ звільнили багато територій

Дипломатична позиція України може покращитися у випадку посилення підтримки партнерів

Українські підрозділи на Куп'янському напрямку перетворили підземні газові труби, якими росіяни намагалися обійти оборону, на пастку для самих окупантів.

Про операцію "Велес", яку проводить "Хартія", президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні 27 жовтня після доповіді військового командування.

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Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Глава держави високо оцінив підготовку та технологічність дій українських військових. За його словами, противник розраховував непомітно просунутися під землею повз українські позиції.

"Наші воїни повернули цю тактику проти росіян і надзвичайно успішно використали цю систему підземних комунікацій проти окупантів. Фактично, це третя наша знакова операція в цьому році", - зазначив Зеленський.

Президент також нагадав про дві попередні успішні операції. Перша дозволила повернути під контроль України понад 800 квадратних кілометрів, а друга, під назвою "Вівальді", тривала на Донеччині й принесла ще понад 200 звільнених кілометрів.

Таким чином українські військові звільнили понад 1000 квадратних кілометрів української території.

Що означає операція "Велес" для фронту

Наступ на Куп'янськ Кремль ставив своїм військам як політичне завдання. Президент переконаний, що дії "Хартії" ставлять хрест на цих розрахунках.

Окремо він звернув увагу на загальну картину на передовій. Глава держави вважає, що цьогорічна ситуація для Сил оборони суттєво відрізняється від попередніх періодів.

"Важливо відзначити, що в цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час цієї війни", - підкреслив президент.

Дефіцит ракет Patriot в Україні все ще грає на руку ворогу

Успіхи на землі контрастують із ситуацією в небі. Президент пов'язав вразливість українських міст із затримками партнерської допомоги, зокрема відкладеними пакетами протиповітряної оборони.

"Якби так само залишалася сильною і підтримка партнерів для України, зокрема, це стосується наших Patriot та інших засобів протиповітряної оборони, то Україна була би в зовсім іншій позиції і дипломатично в значно кращій позиції", - підсумував Зеленський.

Як контратаки ЗСУ б’ють по планах Кремля - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Сили оборони досягають повільних, але тактично значущих успіхів на Олександрівському напрямку. В довгостроковій перспективі це може створити загрозу для російської логістики та операцій у районах Олександрівки та Гуляйполя.

Аналітики підкреслили, що ЗСУ проводять контратаки на Олександрівському напрямку з початку лютого 2026 року. Ці дії, поряд з іншими тактичними контратаками, дозволили їм послабити ініціативу російських сил.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські військові просунулися під землею більш ніж на 15 кілометрів під час операції "Велес" на Куп'янському напрямку. Понад 100 окупантів ліквідовано, а в полон взято ще більш ніж 30 росіян.

Раніше повідомлялося, що Україна з 03:00 27 жовтня за київським часом запровадила режим тиші у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Напередодні стало відомо, що російські війська просунулися поблизу Костянтинівки в Донецькій області. Ще одну ділянку просування аналітики зафіксували в районі села Воздвижівка Гуляйпільського району Запорізької області.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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