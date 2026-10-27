РФ може завдати удару по Україні впродовж 24 годин: попередження моніторів

Моніторингові канали попереджають про загрозу балістики для Києва та Київщини, а також повідомляють про переміщення стратегічної авіації.

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Київ і Київщина під загрозою балістики / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

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Київ і Київщину попередили про загрозу балістичних ударів

Росія застосувала 16 із майже 60 готових до запуску балістичних ракет

У бойовій готовності перебувають 13 бомбардувальників

У Києві та Київській області цієї ночі зберігається загроза повторного застосування Росією балістичного озброєння. Також зафіксована підготовка російської стратегічної авіації до нанесення ракетних ударів. Про це повідомив моніторинговий канал "єРадар".

За даними каналу, під час атаки в ніч на 27 жовтня Росія застосувала 16 із майже 60 балістичних ракет, які були готові до запуску. Водночас ракети "Циркон" цієї ночі не застосовувалися.

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Канал "Kyiv AirDefense" попередив про загрозу використання балістичного озброєння протягом наступних 24 годин.

Звідки і чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Крім того, канал "Моніторинг UA" повідомив про перебазування стратегічних бомбардувальників Ту-160 з аеродрому "Українка" на Далекому Сході до аеродрому "Енгельс-2", а також підвезення крилатих ракет Х-101 для спорядження літаків. За їхніми даними, у бойовій готовності перебувають 13 літаків Ту-95МС і Ту-160.

Скільки балістики РФ планує запускати по Україні

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна розповів, що Росія може запускати по Україні понад 300 балістичних ракет на місяць, якщо збереже нинішні темпи обстрілів. Водночас Україна має критично мало ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

За словами Ігната, під час трьох останніх обстрілів Росія застосувала близько 39, 16 і 23 ракет відповідно. З урахуванням поодиноких пусків це приблизно 80 ракет на тиждень.

Військовий зазначив, що під час однієї з атак, коли РФ випустила 39 ракет, українській ППО вдалося збити лише п’ять. Водночас він засумнівався, що Росія зможе тривалий час підтримувати такі темпи через обмежені запаси.

Для протидії загрозі Ігнат закликав посилювати превентивні дії проти Росії. Він також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на російську нафтогазову галузь і подальшої військової допомоги партнерів, зокрема постачання ракет для Patriot.

"Що в такому випадку може допомогти? Превентивна відповідь - тобто симетричні дії. Потрібно бити по їхніх пускових установках, по підприємствах, які виготовляють самі ракети і компоненти до них", - зазначив Ігнат.

Атака РФ по Києву 26 жовтня - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, 26 жовтня Повітряні сили ЗСУ зафіксували влучання балістичних ракет по Києву. Під час обстрілу були поранені працівники швидкої допомоги, пошкоджено медичні заклади.

Президент Зеленський зазначив, що росіяни вдарили у людні місця в Києві. Він попередив про можуть бути повторні удари.

Мер Києва повідомив про пошкодження Південного мосту та інфраструктури метрополітену внаслідок нічної атаки. Він уточнив, що рух поїздів на деяких ділянках тимчасово обмежено.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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