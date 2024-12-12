'Наразі Україна не готова до перемовин з РФ': в ОП зробили серйозну заяву

Щоб розмовляти з Росією на рівних, Україна повинна бути сильною. Усе, що наразі лунає з Кремля - це мова ультиматумів.

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Наразі Україна не готова до перемовин з РФ, зазначив Єрмак/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з Facebook

Коротко:

Україна зараз не готова до переговорів з РФ

Наша держава повинна бути сильною, щоб розмовляти з Росією на рівних

Наразі Україна не готова до перемовин з країною-агресоркою Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій.

Нашій державі зараз не вистачає озброєння. Також нам потрібні чіткі гарантії, що російський диктатор Володимир Путін через два-три роки не нападе знову. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному"

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"Саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами чому так важливо посилити Україну. А взагалі потрібно розбивати російські наративи, що ніби то Україна хотіла війни. Україна не хотіла її й ніяк Росію не провокувала. РФ прийшла сюди не захищати когось, адже вона не захищає навіть свою територію (йдеться про Курську область - ред.)", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території.

"Тому для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з РФ на рівних. Тому що все, що наразі лунає з Кремля - це мова ультиматумів", - сказав посадовець.

План стійкості Зеленського/ Інфографіка: Главред

Чи можливі переговори між Україною і Росією – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у Зеленського пояснили позицію України щодо закінчення війни та переговорів з Росією. Мирні переговори з Росією можливі лише за умови міжнародного права та примусу Росії, як країни-агресора, наголосив Михайло Подоляк.

Також раніше дипломат сказав, чи стартують переговори між Україною і РФ після інавгурації Трампа. Важливими умовами початку переговорів є гарантії, що війна не відновиться під час переговорів, а також участь міжнародних моніторингових місій, зазначає дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Раніше Олександр Хара пояснив, чи змусять Україну до переговорів. Україна, як вважає дипломат, не може погодитися підписати ще один папірець, знаючи, що написане в ньому Росія не буде виконувати.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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