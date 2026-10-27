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У Києві з'являться водні переправи через Дніпро: що буде з захистом мостів

Анна Косик
27 жовтня 2026, 17:13
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Місцева влада вже працює над реалізацією важливого проєкту для життєдіяльності столиці.
У Києві з'являться водні переправи через Дніпро: що буде з захистом мостів
Мости в Києві скоро можуть стати не єдиними переправами через Дніпро / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Кличко:

  • Київ має виділити мільярд гривень на будівництво переправ через Дніпро
  • У столиці планують встановити нові мобільні укриття

Київ має знайти 1 мільярд гривень на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них. Цей проєкт став одним із головних питань засідання Ради оборони столиці 27 жовтня.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, ініціатива будівництва переправ належить державі. Уряд ухвалив відповідну постанову і рекомендував місту профінансувати роботи.

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Де саме з'являться нові переходи, вирішуватиме військове командування. Скільки переправ планують звести і коли розпочнуться роботи, мер не уточнив.

Ще один блок засідання стосувався вже наявних транспортних артерій міста - на тлі посилення ворожих ударів по критичній інфраструктурі.

"Фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро", - зазначив Кличко.

В столиці мають з'явитися нові мобільні укриття

Окремо Рада оборони обговорила утримання, будівництво та облаштування укриттів у столиці, зокрема встановлення мобільних.

Південний міст у Києві
Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

"Я ще раз наголосив, що в середині жовтня на колегії КМДА доручив головам районів столиці визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів. Та не усуватися від питання встановлення мобільних укриттів. І перерозподілити кошти в межах бюджетів, виділених районам", - зауважив Кличко.

Для чого РФ атакує мости в Києві - думка аналітиків

Главред писав, що аналітики американського Інституту вивчення війни трактують удари по переправах у столиці як складову ширшої кампанії далекобійних атак, спрямованої не на військові цілі, а на економіку країни та повсякденне життя у великих містах.

Логіка Москви зводиться до спроби зробити існування мільйонного міста настільки складним, щоб підштовхнути Україну до капітуляції. Кремль хоче спровокувати політичну кризу в країні взимку 2026–2027 років.

Удари РФ по мостах в Києві - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті нічного російського ракетного обстрілу Києва 27 жовтня були пошкоджені Південний міст та інфраструктура метрополітену.

Раніше, вранці 4 жовтня, Росія атакувала Київ. У столиці прогримів вибух в районі Північного мосту. Влучання було зафіксовано у дорожнє полотно переправи.

Напередодні стало відомо, що російські окупаційні війська розширили перелік української інфраструктури, яку атакують, і тепер зосередилися на мостах у Києві.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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