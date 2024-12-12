Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Трамп вперше розповів, як збирається закінчити війну в Україні: що передбачається

Юрій Берендій
12 грудня 2024, 15:47
3679
Дональд Трамп наголосив, що збирається використати підтримку України з боку США для тиску на Росію на мирних переговорах щодо закінчення війни.
Трамп вперше розповів, як збирається закінчити війну в Україні: що передбачається
Трамп відповів, чи відмовиться він від України / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, СтратКом ЗСУ

Про що сказав Трамп:

  • Трамп засудив далекобійні удари по Росії
  • Він зазначив, що буде намагатись використати підтримку України як елемент тиску на Росію

Обраний президент США Дональд Трамп розкритикував дозвіл на використання Україною далекобійних американських ракет проти Росії, заявивши, що це лише посилює конфлікт. Про це він сказав в інтерв’ю журналу TIME.

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що зможе встановити мир між Росією та Україною за добу, але тепер визнав, що це виявилося складнішим, ніж очікував.

відео дня

Трамп також зауважив, що криза на Близькому Сході, на його думку, простіша для врегулювання, ніж війна в Україні, яку він назвав "божевіллям". Він висловив невдоволення використанням американських ракет для ударів по території РФ.

"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль в Росію. Навіщо ми це робимо?. Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою", - відзначив він.

На питання про можливу "відмову" від України, 47-й президент США відповів, що має намір використовувати підтримку Києва як інструмент тиску на Росію під час переговорів про завершення війни.

"Я хочу досягти угоди... і єдиний спосіб досягти угоди - це не відступати", - додав Трамп.

Трамп инфографика
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Що передбачає "мирний план" Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, якщо російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме відмовлятися від переговорів та припинення війни, обраному президенту США Дональду Трампу доведеться ухвалювати рішення про подальшу підтримку України. Таку позицію озвучив дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в інтерв’ю для Главреду. Він зазначив, що допомога США є найкращим сценарієм для України.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни, але важливо досягти такого миру, який унеможливить її повторення в майбутньому. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю для CBN.

Водночас політолог Володимир Фесенко вважає, що можливість переговорів між Україною та Росією залежить від рішучих дій США. На його думку, тиск на Володимира Путіна з боку американської сторони може створити шанс для припинення війни, якщо російський лідер погодиться на припинення вогню. Однак головною перешкодою залишатиметься позиція Кремля.

Інші новини:

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп новини України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни пішли в "загул" в Сирії: в ГУР розповіли про мародерство та пияцтво

Росіяни пішли в "загул" в Сирії: в ГУР розповіли про мародерство та пияцтво

17:45Світ
Графік вимкнення світла на 13 грудня: обмеження діятимуть весь день

Графік вимкнення світла на 13 грудня: обмеження діятимуть весь день

17:38Україна
Без світла до 16 годин: озвучено невтішний прогноз для одного міста України

Без світла до 16 годин: озвучено невтішний прогноз для одного міста України

17:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Хочу, щоб ми знову": зрадниця Повалій ошелешила новою заявою

"Хочу, щоб ми знову": зрадниця Повалій ошелешила новою заявою

Гороскоп на завтра 13 грудня: Дівам - цікавий день, Козерогам - шалена удача

Гороскоп на завтра 13 грудня: Дівам - цікавий день, Козерогам - шалена удача

Водіям на замітку: скільки можна проїхати на авто з палаючою лампочкою палива

Водіям на замітку: скільки можна проїхати на авто з палаючою лампочкою палива

У життя увірвуться невдачі та злидні: що не можна робити 12 грудня - прикмети

У життя увірвуться невдачі та злидні: що не можна робити 12 грудня - прикмети

Відома співачка розповіла, чого Потап позбавив Настю Каменських

Відома співачка розповіла, чого Потап позбавив Настю Каменських

Останні новини

18:21

Гаряча вода не тече з крана: у чому проблема і як швидко її вирішити

18:13

Має корисну функцію: водіям розповіли про "секретну" кнопку на дзеркаліВідео

18:07

"Я вже": Аліна Гросу натякнула на вагітність

17:45

Росіяни пішли в "загул" в Сирії: в ГУР розповіли про мародерство та пияцтво

17:38

Графік вимкнення світла на 13 грудня: обмеження діятимуть весь день

Україна і РФ готові лише до припинення вогню, після відходу Трампа війна спалахне знову – ХараУкраїна і РФ готові лише до припинення вогню, після відходу Трампа війна спалахне знову – Хара
17:37

Ціни стрімко "летять" вгору: в Україні дорожчають популярні продукти

17:36

ВАКС деградує через виконання завдань НАБУ-САП до рівня "радянського районного суду", – експерт

17:34

Загострення в Запорізькій області: оголошено примусову евакуацію

17:22

Без світла до 16 годин: озвучено невтішний прогноз для одного міста України

Реклама
17:07

Зеленський прибув на передову на Запоріжжі: що відомоФото

16:57

Цілунки та весільні натяки: українська співачка утнула спеку з відомим артистомВідео

16:51

"Існує три головні принципи": Сі Цзіньпін зробив нову заяву щодо війни в Україні

16:40

Не залишиться навіть сліду: 2 найкращі способи, як видалити іржу підручними засобамиВідео

16:33

Потрібно готуватись: окупанти можуть вийти на межі Дніпропетровщини - полковник

16:30

Коаліція з 5-8 країн може відправити війська в Україну: у ЄС з'явилася ідея - Reuters

16:09

"Обережно ставимося": Гетманцев сказав, коли в Україні легалізують криптовалюту

16:08

Чому не вмикається газова колонка: спритний і простий фокус вирішить проблему

15:47

Трамп вперше розповів, як збирається закінчити війну в Україні: що передбачається

15:37

Весь рік буде вдалим: що потрібно дати іншій людині 13 грудня - прикмети

15:35

Варто закупити заздалегідь: в Україні "різко" зросла ціна на популярний продукт

Реклама
15:28

Зірка "Памфір" Яцентюк в "Аргументі кіно" розповів, як знімали одну з найважчих сцен у фільмі - еротичну

15:14

Туск висловився щодо відправки військ союзників до України: що відомо

14:49

Наближаються ключові бої: росіяни збрехали про захоплення Курахового - Сазонов

14:41

Оборона триватиме недовго: ЗСУ можуть вийти з важливого міста - військовий

14:31

У чому помилка на картинці: лише "справжній детектив" дасть відповідь за 7 секунд

14:21

Чи готова Україна прийняти іноземні війська: Стефанішина дала однозначну відповідь

13:52

Ліміти на перекази "з картки на картку": в НБУ сказали, кому "світять" обмеження

13:50

"У Буданова довгі руки": ГУР під Москвою ліквідувало розробника ракет X-69

13:49

Окупантів помітили на околицях Покровська - військові

13:43

Усе заради кохання: популярний ведучий зізнався, що робить "уколи краси"

13:20

В "Укренерго" повідомили про зміни в графіках відключень по всій Україні

13:19

"Сказав слово на три літери": Олексій Суханов посварився з близьким другом

12:50

Прогноз на 2025 рік: в Україні закінчиться "велика" війна, на режим Путіна чекає початок кінця

12:49

Компанію, що вносила заставу за Коболєва, податківці звинуватили у несплаті понад 18 млн грн податків

12:47

Вдарить сильне похолодання: коли в Україні посиляться морози

12:45

Як посадити кісточку авокадо: проста інструкція в домашніх умовах

12:42

"Буде тиск": Хара розповів, як Трамп змусить Зеленського піти на переговори з РФ

12:02

П'ятниця 13-те: що можна і не можна робити цього дня

11:53

Лідер популярного рок-гурту нецензурно послав Тіну Кароль

11:51

"Наразі Україна не готова до перемовин з РФ": в ОП зробили серйозну заяву

Реклама
11:48

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - зміни, Коням - розчарування

11:45

Припинення вогню в Україні можливе у швидкій перспективі: в Польщі зробили заяву

11:37

Удар по Таганрогу був результативним: поранено понад 40 окупантів

11:19

Навіщо Шольц зібрався ще раз зателефонувати Путіну: всі подробиці

11:15

Ідеальна пара: 4 знаки зодіаку, які найчастіше приваблюють Близнюків

10:58

Відключення світла скасували в кількох областях України: де весь день буде електроенергія

10:55

"Запоріжжя готується до оборони": як змінилася ситуація на Півдні - Братчук

10:51

Мовчунка Стоцька возз'єдналася з путіністом Кіркоровим - деталі

10:51

Нові переговори з Путіним: Шольц зробив заяву

10:48

Карта Deep State онлайн за 12 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти