Трамп вперше розповів, як збирається закінчити війну в Україні: що передбачається

Дональд Трамп наголосив, що збирається використати підтримку України з боку США для тиску на Росію на мирних переговорах щодо закінчення війни.

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Трамп відповів, чи відмовиться він від України / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, СтратКом ЗСУ

Про що сказав Трамп:

Трамп засудив далекобійні удари по Росії

Він зазначив, що буде намагатись використати підтримку України як елемент тиску на Росію

Обраний президент США Дональд Трамп розкритикував дозвіл на використання Україною далекобійних американських ракет проти Росії, заявивши, що це лише посилює конфлікт. Про це він сказав в інтерв’ю журналу TIME.

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що зможе встановити мир між Росією та Україною за добу, але тепер визнав, що це виявилося складнішим, ніж очікував.

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Трамп також зауважив, що криза на Близькому Сході, на його думку, простіша для врегулювання, ніж війна в Україні, яку він назвав "божевіллям". Він висловив невдоволення використанням американських ракет для ударів по території РФ.

"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль в Росію. Навіщо ми це робимо?. Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою", - відзначив він.

На питання про можливу "відмову" від України, 47-й президент США відповів, що має намір використовувати підтримку Києва як інструмент тиску на Росію під час переговорів про завершення війни.

"Я хочу досягти угоди... і єдиний спосіб досягти угоди - це не відступати", - додав Трамп.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Що передбачає "мирний план" Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, якщо російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме відмовлятися від переговорів та припинення війни, обраному президенту США Дональду Трампу доведеться ухвалювати рішення про подальшу підтримку України. Таку позицію озвучив дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в інтерв’ю для Главреду. Він зазначив, що допомога США є найкращим сценарієм для України.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни, але важливо досягти такого миру, який унеможливить її повторення в майбутньому. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю для CBN.

Водночас політолог Володимир Фесенко вважає, що можливість переговорів між Україною та Росією залежить від рішучих дій США. На його думку, тиск на Володимира Путіна з боку американської сторони може створити шанс для припинення війни, якщо російський лідер погодиться на припинення вогню. Однак головною перешкодою залишатиметься позиція Кремля.

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