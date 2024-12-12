'Ладнаю з Росією': Трамп відповів, чи розмовляв з Путіним після перемоги на виборах

Дональд Трамп зазначив, що має план для допомоги Україні, але коли починає його викладати, він "стає майже нікчемним".

https://glavred.net/world/eto-neumestno-tramp-ne-zahotel-otvechat-govoril-li-on-s-putinym-10622033.html Посилання скопійоване

Трамп не розкрив, чи контактував з Путіним після перемоги на виборах / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Головне:

Трамп ухилився від чіткої відповіді на питання, чи говорив він з Путіним після перемоги на виборах

Трамп стверджує, що втрати РФ і України за останній місяць були приблизно рівними

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що "ладнає з Росією", але головне для нього - інтереси США. Водночас він ухилився від відповіді на питання про те, чи спілкувався він з російським президентом Володимиром Путіним після своєї перемоги на президентських виборах.

"Я не можу вам сказати. Це просто недоречно", - відповів він виданню Time, яке назвало його людиною року. відео дня

Журналіст також поцікавився, чи припинить Трамп надання військової, гуманітарної та розвідувальної допомоги Україні, якщо вона не підтримає запропоновану ним мирну угоду. Трамп відповів, що не любить обговорювати такі питання.

"Але коли я розмовляю з людьми - коли я починаю, мені здається, що у мене є дуже хороший план, як допомогти, але коли я починаю викривати цей план, він стає майже нікчемним", - сказав новий президент США.

Також Трамп стверджує, що втрати російських окупантів і Сил оборони України за останній місяць були приблизно однаковими.

"Нещодавно я мав зустріч із групою людей з уряду, які поінформували мене про кількість загиблих солдатів, які були вбиті за останній місяць. Ці цифри приголомшують - як росіян, так і українців, і підсумки досить рівні", - заявив він.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Трамп і війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв, що завершення російсько-української війни буде основним пріоритетом його адміністрації. У інтерв’ю французькому виданню Paris Match він наголосив, що війна в Україні завдає величезних людських втрат, і тому потрібно терміново знайти шлях до мирного врегулювання ситуації.

Також президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна співпрацює з командою Трампа, але конкретні кроки будуть обговорюватися після його інавгурації. Зеленський зазначив, що США та Україна мають спільну мету — якомога швидше і справедливо завершити війну.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп розкритикував використання Україною американських далекобійних ракет проти Росії, заявивши, що це лише загострює "конфлікт". Він зазначив, що спроби укласти мир між Росією та Україною виявилися складнішими, ніж він очікував, і назвав війну в Україні "божевіллям".

Читайте також:

"Мирний план" Дональда Трампа Два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах. "Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану. Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову". Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред