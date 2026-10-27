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ЗСУ ліквідували понад 100 росіян і просунулися під землею на 15 км - Зеленський

Руслана Заклінська
27 жовтня 2026, 19:51
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Операція "Велес" на Куп'янському напрямку принесла перші результати.
ЗСУ ліквідували понад 100 росіян і просунулися під землею на 15 км - Зеленський
ЗСУ провели операцію під Куп'янськом / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Ключові тези Зеленського:

  • ЗСУ проводять операцію "Велес" на Куп’янському напрямку
  • Військові просунулися під землею більш ніж на 15 км
  • Понад 100 російських окупантів ліквідовано

Українські військові просунулися під землею більш ніж на 15 кілометрів під час операції "Велес" на Куп'янському напрямку. Понад 100 окупантів ліквідовано, а в полон взято ще більш ніж 30 росіян. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, про перебіг операції доповіли Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса. Її здійснює 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія".

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"Вже знищено більше сотні російських окупантів, більше тридцяти взято в полон. Просування під землею - понад 15 кілометрів", - розповів глава держави.

Зеленський розповів, що раніше російські військові намагалися використовувати підземні газові комунікації для просування через українські позиції та проведення штурмів. За словами президента, українські захисники вдосконалили цю тактику, зробивши її більш продуманою та технологічною.

ЗСУ ліквідували понад 100 росіян і просунулися під землею на 15 км - Зеленський
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

"Бережемо життя наших людей, завдаємо втрат окупанту та досягаємо визначених цілей на Куп'янському напрямку", - наголосив Зеленський.

Що зміниться у війні навесні - думка комбата

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" розповів, що імперські плани російського диктатора Володимира Путіна приречені на провал. Він вважає, що навесні може стати зрозуміло, коли та на яких умовах завершиться війна.

На думку командира, Росія воює не лише за українські території, а прагне відновити імперію. За його словами, Путін готовий досягати цієї мети будь-якою ціною, не зважаючи на втрати людей і ресурсів.

"Однак його плани приречені на крах, бо справи йдуть погано. Ворог не тільки наступає, а й зазнає втрат", - сказав "Лука" в інтерв’ю Главреду.

Військовий підкреслив, що втрати армії окупантів, можливі конфлікти всередині російської верхівки та далекобійні удари України можуть змінити ситуацію вже навесні. Цей період, як вважає командир, відкриє для України нові можливості та допоможе зрозуміти перспективи завершення війни.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив про перехоплення ініціативи на фронті та про хід доповідей щодо ситуації на кількох напрямках. Він повідомив про звільнення більшої площі територій від початку осені порівняно з РФ.

2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" повідомив про проведення контрнаступальної операції "Велес" на Куп'янському напрямку. За оцінкою корпусу, під час операції вони просунулися на понад 15 км під землею.

Заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін заявив про результати операції "Вівальді" на Донеччині. Він повідомив, що під час цієї операції було зірвано плани Кремля щодо оточення Краматорська і Слов'янська і що російські підрозділи перейшли до оборони.

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Про персону: комбат "Лука"

Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО.

Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил.

Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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