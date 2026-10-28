'Віддав $350 мільярдів': Трамп накинувся на Байдена через допомогу Україні

Трамп заявив, що європейські союзники тепер оплачують американську зброю, яку передають Україні.

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Трамп знову згадав про $350 млрд допомоги Україні / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

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Трамп заявив, що Європа оплачує зброю, яку передає Україні

Президент США знову дорікнув Байдену за $350 млрд допомоги

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував попередню адміністрацію за військову допомогу Україні та європейським союзникам. Про це він заявив 27 жовтня під час передвиборчого мітингу в Техасі.

Зокрема, Трамп заявив, що його адміністрація відновила американські збройні сили, тоді як попередник Джо Байден, за його словами, передав значну частину військових ресурсів іншим країнам.

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"Ми відновили збройні сили. А Байден роздав значну їх частину. Треба було брати за це якусь плату. Це ж Європа. Вони можуть заплатити", - сказав він.

Американський лідер також наголосив, що наразі Сполучені Штати отримують оплату від європейських союзників за озброєння, яке передають Україні. Ймовірно, йдеться про програму PURL, у межах якої партнери фінансують закупівлю американської зброї для українських потреб.

"Гадаю, вони передають озброєння Україні чи комусь іще, але вони нам платять. Байден міг про це попросити. Він віддав $350 мільярдів, і ми так нічого й не отримали за це, окрім того, що вони вважають нас дурними", - сказав президент США.

PURL / Інфографіка: Главред

Як вибори у США можуть вплинути на підтримку України

Політолог Петро Олещук говорив, що до листопада президент США Дональд Трамп продовжить агресивну політику щодо України, але після виборів до Конгресу його позиції можуть суттєво ослабнути.

На його думку, перемога демократів здатна посилити тиск на американського президента та врівноважити його проросійську позицію, що відкриє для України можливість розраховувати щонайменше на нейтралітет Вашингтона.

"Позиції Трампа суттєво похитнуться. Тому дуже ймовірно, що далі Україна зможе розраховувати якщо не на підтримку, то на нейтралітет США. В будь-якому разі проросійську позицію Трампа буде врівноважувати Конгрес", - наголосив він.

Вибори в США / Інфографіка: Главред

Військова допомога - останні новини

Як повідомляв Главред, віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні заявив, що домагатиметься припинення допомоги Україні. Після цього прем'єрка Джорджа Мелоні зателефонувала йому і висловила невдоволення його заявами.

Державний секретар США Марко Рубіо говорив, що без американської підтримки Україна не змогла б зберегтися як суверенна держава.

Голова комітету з закордонних справ Бундестагу Армін Лашет сказав, що Німеччина передала Україні все, що могла, для підтримки протиповітряної оборони, і поки що немає додаткових ресурсів для нових поставок.

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Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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