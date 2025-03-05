Звернення Трампа та новий удар від США: головні новини України (дайджест)

Новини України 5 березня лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 5 березня / Колаж Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, Главред, Володимир Зеленський/Telegram, СтратКом ЗСУ, Donald J. Trump/Facebook

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Трамп у Конгресі зробив заяву про війну в Україні та лист від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів про мир. Росія також дала "серйозні сигнали" про готовність до припинення війни. Про це заявив американський лідер Дональд Трамп під час виступу в Конгресі 4 березня. Питання України прозвучало в самому кінці виступу президента США.

За словами Трампа, він "отримав важливий лист від президента Зеленського, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир".

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Трамп хоче "кращу угоду": параметри договору про надра України можуть змінити

Президент Дональд Трамп хоче змінити угоду щодо доступу США до корисних копалин України та зробити її "більшою та кращою". Наразі текст документа не фіналізовано.

Як повідомляє CBS News з посиланням на джерела, параметри угоди між Україною та США можуть змінитися, оскільки Трамп "зараз наполягає на "більшій, кращій угоді".

Су-35 Росії "атакував" повітряне судно Франції: Париж зробив жорстку заяву

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про агресивні та непрофесійні дії російського винищувача Су-35 проти безпілотника Reaper, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі над східним Середземномор’ям. Про це він повідомив у мікроблозі X.

За його словами, у неділю пілот російського літака тричі здійснив небезпечне зближення, що могло спричинити втрату керування безпілотником.

Рішення Дональда Трампа припинити постачання зброї Києву вплине на обороноздатність України, зокрема на захист міст від російських атак, адже Україна значною мірою залежить від американських систем "Патріот", зазначають експерти Інституту вивчення війни.

Трамп оголосив щодо "сигналів про мир" від РФ: у Зеленського зробили заяву

Риторика про прагнення Росії до миру і перемовин матиме сенс лише тоді, коли окупанти припинять щодня завдавати ударів по Україні ракетами і дронами. Поки що кремлівський очільник Володимир Путін нехтує мирним процесом. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він прокоментував заяву Трампа під час виступу глави Білого дому в Конгресі.

Макрон і Стармер готові їхати до США із Зеленським: у чому мета візиту

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона разом із президентом Володимиром Зеленським, щоб представити мирний план.

Як пише Daily Mail, поїздка трьох лідерів до США може відбутися вже наступного тижня.

США заборонили Британії передавати розвіддані Україні - Daily Mail

США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальною інформацією, отриманою від Вашингтона. Про це пише видання Daily Mail.

Зазначається, що всі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії нібито отримали наказ, який прямо забороняє передачу Україні розвідувальних даних, отриманих у США. Ці дані відомі як Rel UKR, що є скороченням від Releasable to Ukraine ("Доступні для України").

У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

Представники президента Сполучених Штатів Дональда Трампа провели перші негласні перемовини з президентом України Володимиром Зеленським після словесної перепалки в Білому домі. Вони закликали Київ відновити контакти з Вашингтоном і підписати угоду щодо рідкоземельних металів.

Як повідомляє CNN, у Трампа акцентували увагу на тому, що відносини Києва і Вашингтона треба якомога швидше стабілізувати. Американці закликали це зробити ще до виступу Трампа в Конгресі.

Військова допомога Україні: у The New York Times дізналися про рішення Трампа

Американський президент Дональд Трамп не зняв заборону на постачання озброєнь або іншої великої допомоги Україні. Свій виступ у Конгресі глава Білого дому присвятив переважно внутрішній ситуації в Штатах.

Як повідомляє The New York Times, журналісти зробили аналіз промови Трампа в Конгресі і дійшли висновку, що глава держави присвятив мало часу ситуації на міжнародній арені.

РФ обрала нову ціль на сході: офіцер ЗСУ назвав напрямок штурму

Основними завданнями російських окупаційних військ РФ на Новопавлівському фронті, в районі села Велика Новосілка, є вихід до адміністративних кордонів Донецької області, а також до траси Донецьк-Запоріжжя.

Росіяни йдуть у наступ колонами і тиснуть на північ від Великої Новосілки, розповів офіцер 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка (Суєтолог), передає Суспільне.

Зима тривала 24 дні: у Києві настала метеорологічна весна

В українській столиці розпочалася метеорологічна весна. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

"Починаючи з 28 лютого, середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С. До Києва прийшла метеорологічна весна, яка перебуває в межах кліматичної норми", - ідеться в повідомленні.

Зупинка обміну розвідданими з Україною: у ЦРУ зробили важливу заяву

Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними, заявив глава ЦРУ Джон Реткліфф.

За його словами, це також стосується і поставок озброєнь Україні. Таку інформацію опублікував кореспондент Fox News Едвард Лоуренс.

У Трампа пов'язали відновлення допомоги Україні з ходом переговорів

Президент США Дональд Трамп може переглянути рішення про припинення військової допомогиУкраїні, якщо Київ і Вашингтон зможуть просунутися в переговорах і зміцнити довіру. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, пише Reuters.

За його словами, США обговорюють з Україною дату, місце і склад команд для можливих переговорів.

Цілі в кількох областях: які міста хоче захопити Путін перед мирними переговорами

Росія продовжує реалізовувати свої агресивні плани щодо України, прагнучи розширити контроль над додатковими територіями перед можливими мирними переговорами. Зокрема, Кремль заявив, що анексовані регіони — Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області — є "недоторканними" і не підлягають обговоренню.

Главред зібрав головне, що варто знати про цілі Кремля перед початком мирних переговорів.

Переговори з РФ: у Зеленського та Трампа обговорили дату і місце проведення

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником американського президента Дональда Трампа з нацбезпеки Майком Волцом. Про це заявив радник президента України Дмитро, повідомляє Суспільне.

Наближення сталого миру: Зеленський повідомив про підготовку перших кроків

Президент України Володимир Зеленський обговорив мирний план із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Співрозмовники обговорили координацію з партнерами та підготовку спільного плану, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Перші кроки для наближення справедливого миру надзвичайно важливі. Ми хочемо перейти до них уже найближчим часом у співпраці зі США та всією Європою", - розповів Зеленський.

Майже 20-градусна спека накриває Україну: у яких областях буде найтепліше

Погода в Україні 6 березня буде теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Майже у всіх областях України будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Там оголосили І рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні до кінця тижня буде дуже тепло. Температура повітря підвищиться до +18 градусів. Водночас 6 березня очікується сильний вітер. 7-9 березня він стихне та буде помірним.

Підготовка вже почалась: коли відбудеться зустріч України та США

Команди України та США зустрінуться найближчим часом. Про це завив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він провів телефон розмову з радником президента США з питань нацбезпеки Майком Волцом. На майбутній зустрічі команди продовжать важливу роботу.

Росіяни намагаються перетнути кордон ще в одній області: в ДПСУ зробили заяву

Російські війська намагаються проникнути на територію Сумщини, щоб перерізати логістичні маршрути ЗСУ до Курської області РФ. Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, противник діє невеликими групами вздовж кордону, намагаючись закріпитися на українській території. Саме в цьому напрямку Сили оборони України ведуть операцію в межах Курської області.

"Ціль ворога, швидше за все, перерізати логістичні шляхи для того, щоб унеможливити постачання необхідних засобів нашим воїнам по той бік кордону у межах Курщини", - пояснив Демченко, передає Укрінформ.

США вимкнули Україні HIMARS: в The Economist дізналися подробиці

CША припинили ділитися з Україною усією розвідувальною інформацією. Вашингтон фактично відключив HIMARS для України таким кроком. Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Каролл, посилаючись на своє джерело.

За його словами, зупинка передачі розвідувальної інформації відбулася о 14:00 за київським часом. Україна також не отримує інформацію в реальному часі про дальні удари.

Ядерна зброя, Трамп, мирний план і оборона Європи: Макрон зробив низку гучних заяв

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із гучною промовою, в якій висловився про "зраду" США, продовження війни, підтримку України і навіть ядерне стримування.

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