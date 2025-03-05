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Зупинка обміну розвідданими з Україною: у ЦРУ зробили важливу заяву

Олексій Тесля
5 березня 2025, 15:02
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Не виключено, що надалі США можуть скасувати ухвалене рішення, підкреслив Джон Реткліфф.
ЦРУ
У ЦРУ заявили про припинення обміну даними з Україною / Колаж: Главред, фото: Facebook/Central.Intelligence.Agency, ОП

Головне:

  • США припинили співпрацю з Україною у сфері розвідки
  • Надалі США можуть скасувати прийняте рішення, заявив Реткліфф

Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними, заявив глава ЦРУ Джон Реткліфф.

За його словами, це також стосується і поставок озброєнь Україні. Таку інформацію опублікував кореспондент Fox News Едвард Лоуренс.

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Водночас не виключено, що надалі США можуть скасувати ухвалене рішення.

Як зазначив Реткліфф, він "із нетерпінням чекає на скасування паузи та співпрацю з Україною на шляху до миру".

помощь США, инфографика
/ Главред

Що відомо про рішення Вашингтона

Як уточнює Financial Times із посиланням на представників уряду, розвідувальна співпраця США була вирішальною для спроможності України виявляти й атакувати російські військові цілі.

Розвіддані США мають для України вкрай важливе значення в захисті від російських атак. Їхня втрата може виявитися руйнівною.

Із секретних даних, які США раніше передавали Україні, було відомо, коли і де піднімалися російські бомбардувальники для ударів по країні. Завдяки цьому в України було від кількох хвилин до кількох годин на підготовку до атак.

Також США надавали дані про передбачувані маршрути до 200 російських безпілотників-камікадзе за ніч. Це давало змогу мобільним зенітним групам вчасно висуватися на позиції і збивати російські ударні дрони до того, як вони досягали критично важливої інфраструктури.

За даними Sky News, США припинили ділитися з Україною розвідданими, необхідними для ударів по території РФ.

У той самий час частина інших розвідданих продовжують передаватися.

Раніше повідомлялося про те, що США заборонили Британії передавати розвіддані Україні. Рішення стосується британського Головного управління розвідки, шпигунських агентств і розвідувальних підрозділів Міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американський президент Дональд Трамп не зняв заборону на постачання озброєнь або іншої великої допомоги Україні. Свій виступ у Конгресі глава Білого дому присвятив, в основному, внутрішній ситуації в Штатах.

Як повідомляв Главред, журналісти The Washington Post раніше повідомили, що Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. Один з американських чиновників заявив, що рішення може бути скасовано, якщо Зеленський, мовляв, продемонструє готовність вести мирний діалог з Москвою.

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Що таке ЦРУ?

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ, Central Intelligence Agency, CIA) – головне розвідувальне управління при уряді США, основна функція якого полягає в отриманні та обробці інформації щодо іноземних урядів, корпорацій та людей, у звітуванні про отриману інформацію відповідним гілкам уряду, пише Вікіпедія.

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