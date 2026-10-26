Від зірки "ВІА Гри" до духовних практик: куди зникла Надія Мейхер і чому мовчить про війну

Надія Мейхер зараз займається духовними практиками та організацією турів для жінок.

https://glavred.net/starnews/nadezhda-meyher-pochemu-zvezda-via-gry-vybrala-druguyu-zhizn-10806695.html Посилання скопійоване

Надя Мейхер здивувала своєю фігурою / Колаж Главред, фото Instagram/nadia_meiher_

На початку 2000-х її знали мільйони. Надія Мейхер була однією з найвпізнаваніших учасниць "ВІА Гри", підкорювала сцену, знімалася в кліпах і вважалася однією з головних красунь українського шоу-бізнесу.

"Главред" напередодні писав історію про Алену Вінницьку, з якою Мейхер входила до першого складу легендарного гурту "ВІА Гра".

Але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну артистка поступово зникла зі звичного публічного простору. Тепер замість концертів і телевізійних шоу в її житті - духовні практики, жіночі зустрічі та розмови про самопізнання. При цьому питання щодо її позиції стосовно війни залишається відкритим.

відео дня

Як Надія Мейхер стала зіркою

Широку популярність Мейхер здобула завдяки групі "ВІА Гра", до якої приєдналася у 2000 році. Разом із колективом вона стала частиною одного з найуспішніших музичних проєктів свого часу. Публіку приваблювали не тільки пісні групи, а й яскраві сценічні образи учасниць.

Мейхер кілька разів залишала колектив і поверталася до нього, а після остаточного відходу продовжила розвивати сольну кар’єру. Вона пробувала себе в ролі телеведучої, брала участь у розважальних проєктах, займалася дизайном одягу та виступала на театральній сцені.

Мейхер і Вінницька - перший склад ВІА Гри / Фото Viva

Здавалося, у артистки були всі можливості залишатися в центрі уваги. Однак з часом її присутність у музичній індустрії стала менш помітною, а після 2022 року вона практично перестала спілкуватися з аудиторією у звичному форматі.

Спочатку підтримала Україну, а потім замовкла

Після початку повномасштабного російського вторгнення Мейхер не відразу зникла з інформаційного простору. У перші дні війни вона зверталася до українців, дякувала Збройним силам України та закликала людей триматися разом. У її публікаціях лунала підтримка країни, а сама артистка почала частіше використовувати українську мову.

Однак згодом публікації про війну перестали з’являтися. Колишня сторінка співачки в Instagram спорожніла, а її публічна активність помітно змінилася. Замість коментарів про події в Україні в центрі уваги опинилися особисті роздуми, духовні практики та проєкти, пов’язані з самопізнанням.

Куди поділася Надія Мейхер / Фото Instagram/meiherbymeiher_eu_ua

Чому сталася ця зміна, Мейхер публічно й докладно не пояснювала. Тому говорити про конкретну причину її мовчання як про встановлений факт не можна.

Яку роль міг зіграти чоловік-росіянин

Особисте життя Мейхер стало однією з головних тем обговорення після того, як артистка перестала відкрито говорити про війну.

У 2014 році вона вийшла заміж за російського бізнесмена Михайла Уржумцева. Він очолює російську компанію Melon Fashion Group, що об’єднує кілька відомих брендів одягу. У пари дві доньки; у Мейхер також є старший син від попередніх стосунків.

До повномасштабного вторгнення співачка мешкала з родиною в Києві, тоді як її чоловік був пов’язаний із бізнесом у Росії. Після лютого 2022 року постало закономірне запитання: як війна вплинула на сімейне життя артистки та її стосунки з чоловіком?

Мейхер та її чоловік Уржумцев / Фото Телеграф

У листопаді 2024 року телеведучий Григорій Решетник, який кілька років працював з Мейхер над одним телевізійним проєктом, висловив власне припущення щодо причин її мовчання. Він припустив, що співачка могла опинитися перед складним вибором між сім’єю та публічним висловленням своєї позиції. Зокрема, Решетник припустив, що чоловік міг поставити перед нею ультиматум.

При цьому ведучий підкреслив, що не знає, як усе відбувалося насправді. Він давно не спілкувався з колишньою колегою, а його версія була саме припущенням, а не підтвердженою інформацією.

Сама Мейхер не підтверджувала, що чоловік вимагав від неї відмовитися від публічних заяв про війну. Вона також не давала розгорнутого пояснення того, чому перестала висловлюватися на цю тему.

Таким чином, можливий вплив сімейних обставин залишається предметом обговорення, але не встановленою причиною її мовчання.

Де зараз Надія Мейхер

Сьогодні артистка дедалі рідше з’являється в новинах про шоу-бізнес. Судячи з її публічних сторінок та повідомлень українських ЗМІ, колишня музична кар’єра більше не є головним напрямком її діяльності.

В останні роки Мейхер розвиває власний бренд одягу Meiher by Meiher, заснований ще у 2016 році. Однак тепер у її публікаціях дедалі більше місця займають духовні практики, самопізнання та робота з внутрішнім станом людини.

Куди поділася Надія Мейхер / Фото Instagram/meiherbymeiher_eu_ua

У 2026 році українські ЗМІ повідомляли, що артистка проводить жіночі зустрічі та майстер-класи в Португалії, зокрема у форматі духовних і трансформаційних практик. У соціальних мережах вона ділиться роздумами про свободу, особисті межі, стосунки з собою та пошук внутрішньої рівноваги.

При цьому стверджувати, що Португалія є її постійним місцем проживання, не можна. Публічно підтвердженої інформації про те, де саме Мейхер зараз живе разом із родиною, недостатньо. У публікаціях останніх років також з’являлися відомості про її подорожі європейськими країнами.

Незрозуміло й те, як сьогодні складаються стосунки співачки з чоловіком і де перебуває її родина. Мейхер не прагне докладно розповідати про особисте життя і практично не дає інтерв’ю, які могли б прояснити ці питання.

Чому вона обрала інше життя

Історія Мейхер - це не лише історія зірки, яка відійшла від сцени. Це ще й приклад того, як публічна особа може повністю змінити спосіб спілкування з аудиторією.

Раніше її життя було пов’язане з концертами, телебаченням і музичними прем’єрами. Тепер вона пропонує підписникам інший контент: роздуми про духовність, практики самопізнання та зустрічі для жінок. Замість звичного образу артистки вона поступово формує новий - людини, яка говорить про внутрішній світ і особисту трансформацію.

Але зміна професійних інтересів не знімає питань щодо її громадської позиції. Для багатьох українців особливо важливо, що Мейхер у перші дні повномасштабної війни підтримувала Україну, а потім перестала публічно висловлюватися щодо російської агресії.

Куди поділася Надія Мейхер / Фото Instagram/meiherbymeiher_eu_ua

Поки сама співачка не пояснила причини цієї зміни, будь-які версії - від сімейного тиску до свідомого бажання дистанціюватися від політики - залишаються припущеннями.

Надія Мейхер, як і раніше, не зникла остаточно: вона реалізує проєкти, публікує матеріали в соціальних мережах і проводить заходи. Зникла насамперед та публічна Надія, яку глядачі звикли бачити на сцені та в телевізійних ефірах.

І, мабуть, головне питання її нинішньої історії залишається без відповіді: чому артистка, яка на початку вторгнення зверталася до українців зі словами підтримки, більше не вважає за потрібне відкрито говорити про війну?

Вас також може зацікавити:

Про особу: Надя Мейхер Надя Мейхер - українська співачка, актриса кіно, телебачення та мюзиклів, телеведуча, продюсерка, поетеса та дизайнерка. Екс-солістка українського жіночого поп-гурту "ВІА Гра".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред