Підготовка вже почалась: коли відбудеться зустріч України та США

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- Найближчим часом відбудеться зустріч команд США та України
- Перші результати від зустрічі очікуються наступного тижня
Команди України та США зустрінуться найближчим часом. Про це завив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Він провів телефон розмову з радником президента США з питань нацбезпеки Майком Волцом. На майбутній зустрічі команди продовжать важливу роботу.
"Обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру. Також обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами", - написав Єрмак.
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що перші результати очікуються вже наступного тижня.
"Сьогодні наші команди – України та Сполучених Штатів Америки – почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майкл Волц, є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. І маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів", - сказав Зеленський.
Дивіться відео зі зверненням Володимира Зеленського:
Можливі перемовини щодо завершення війни - що про це відомо
Як повідомляв Главред, 4 березня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна прагне миру і готова якомога швидше почати перемовини. Він назвав умови Києва, які має виконати Росія для початку процесу: звільнення полонених і негайне перемир'я в небі та на морі.
Також Зеленський звернувся до Трампа, висловивши жаль ситуацією, що сталася в Білому домі. Він закликав американського президента до налагодження відносин.
Пізніше Трамп виступив у Конгресі і повідомив про отримання листа від Зеленського.
"Отримав важливого листа від президента Зеленського, що Україна готова сісти за стіл перемовин, щоб наблизити тривалий мир", - уточнив Трамп і припустив, що РФ теж готова до перемовин.
Вашингтон хоче добитися перемовини Зеленського з Путіним, написали журналісти Politico. Мета Білого дому - більш масштабний діалог Києва і Москви, який має привести до завершення війни.
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