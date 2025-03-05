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Підготовка вже почалась: коли відбудеться зустріч України та США

Ангеліна Підвисоцька
5 березня 2025, 20:02
145
Президент України очікує перші результати вже наступного тижня.
Зеленский Трамп
Найближчим часом зустрінуться команди США та України / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне:

  • Найближчим часом відбудеться зустріч команд США та України
  • Перші результати від зустрічі очікуються наступного тижня

Команди України та США зустрінуться найближчим часом. Про це завив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він провів телефон розмову з радником президента США з питань нацбезпеки Майком Волцом. На майбутній зустрічі команди продовжать важливу роботу.

відео дня

"Обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру. Також обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами", - написав Єрмак.

Підготовка вже почалась: коли відбудеться зустріч України та США
Найближчим часом зустрінуться команди США та України / фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що перші результати очікуються вже наступного тижня.

"Сьогодні наші команди – України та Сполучених Штатів Америки – почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майкл Волц, є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. І маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів", - сказав Зеленський.

Дивіться відео зі зверненням Володимира Зеленського:

зеленский
Коли відбудеться зустріч команд України та США / фото: скріншот

Можливі перемовини щодо завершення війни - що про це відомо

Як повідомляв Главред, 4 березня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна прагне миру і готова якомога швидше почати перемовини. Він назвав умови Києва, які має виконати Росія для початку процесу: звільнення полонених і негайне перемир'я в небі та на морі.

Також Зеленський звернувся до Трампа, висловивши жаль ситуацією, що сталася в Білому домі. Він закликав американського президента до налагодження відносин.

Пізніше Трамп виступив у Конгресі і повідомив про отримання листа від Зеленського.

"Отримав важливого листа від президента Зеленського, що Україна готова сісти за стіл перемовин, щоб наблизити тривалий мир", - уточнив Трамп і припустив, що РФ теж готова до перемовин.

Вашингтон хоче добитися перемовини Зеленського з Путіним, написали журналісти Politico. Мета Білого дому - більш масштабний діалог Києва і Москви, який має привести до завершення війни.

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