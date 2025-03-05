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Росіяни намагаються перетнути кордон ще в одній області: в ДПСУ зробили заяву

Юрій Берендій
5 березня 2025, 20:28
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Росіяни невеликими групами намагаються перетнути кордон із Сумською областю та закріпитись на території України, зазначив Демченко.
Росіяни намагаються перетнути кордон ще в одній області: в ДПСУ зробили заяву
Росіяни намагаються перетнути кордон ще в одній області / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ

Про що йдеться у заяві речника ДПСУ:

  • Росіяни намагаються перетнути кордон в Сумській області
  • Ціль ворога - перерізати логістику українських сил на Курщині

Російські війська намагаються проникнути на територію Сумщини, щоб перерізати логістичні маршрути ЗСУ до Курської області РФ. Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, противник діє невеликими групами вздовж кордону, намагаючись закріпитися на українській території. Саме в цьому напрямку Сили оборони України ведуть операцію в межах Курської області.

"Ціль ворога, швидше за все, перерізати логістичні шляхи для того, щоб унеможливити постачання необхідних засобів нашим воїнам по той бік кордону у межах Курщини", - пояснив Демченко, передає Укрінформ.

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Водночас за словами Демченка, російським військам не вдається реалізувати свої плани на Сумщині. Українські оборонці, зокрема підрозділи ЗСУ та Держприкордонслужби, роблять усе можливе, щоб не допустити прориву ворога, а також його закріплення для розширення зони активних бойових дій.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська на Новопавлівському напрямку, зокрема в районі Великої Новосілки, намагаються прорватися до адміністративних кордонів Донецької області та траси Донецьк–Запоріжжя. Ворог наступає колонами, здійснюючи тиск на позиції ЗСУ північніше Великої Новосілки, повідомив офіцер 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка.

Тим часом російські війська вкотре спробували прорвати оборону українських захисників у районі Куп’янська, однак усі атаки були відбиті, повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Сили оборони України досягли успіху на двох напрямках – у Донецькій та Харківській областях. Як повідомляють аналітики DeepState, у ніч на 5 березня українські військові змогли відтіснити противника біля села Західне Дворічанської громади Куп’янського району Харківщини, а також у районі Успенівки Покровського району Донеччини.

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Що таке ДПСУ?

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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