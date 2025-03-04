Удар пройшловся по дитячій поліклініці: росіяни атакували міста України дронами

Лікарі надають всім необхідну допомогу, служби працюють.

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РФ завдала удари по Сумам та Одесі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Про що мова:

У Сумах ворожий дрон влучив в поліклініку

Армія РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками

В ніч на 4 березня російські агресори здійснили атаку дронів на Суми. Внаслідок удару зафіксовано влучання в поліклініку, також є проблеми зі світлом. Деталі розповів виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар на своєму Telegram-каналі.

За його словами, наразі у місті дві лікарні працюють на генераторах. Окрім цього, деякі райони міста залишилося без електропостачання.

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"Бажаю здоров'я шановні сумчани. Знову прильот "Шахеду" в одну з поліклінік нашого міста. Також є проблема з електропостачанням. Дві лікарні працюють на генераторах. Також відсутнє світло в деяких районах нашого міста. Хай всіх береже Бог, всім доброї ночі", - сказав він у короткому відеозверненні.

Також увечері 3 березня російська армія ударними безпілотниками атакувала Одесу. Через ворожий напад не працюють котельні, пошкоджено приватні будинки та бізнес-центр, є потерпілі.

Про це розповів голова ОВА Олег Кіпер на своєму Telegram-каналі.

"Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень. Розгортаються додаткові пункти незламності (425 вже працюють)", - заявив він.

За даними Кіпера, внаслідок російської атаки четверо жителів Одеси отримали поранення.

"На жаль, троє людей, жителі приватних будинків, отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. У стані середнього ступеню важкості доставлені до медичних закладів. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію. Лікарі надають всім необхідну допомогу", - заявив голова ОВА.

Російські атаки на Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, внаслідок атаки РФ у дев'яти областях України гриміли вибухи. Підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів.

Також повідомлялося, що РФ вдарила Шахедами по Одесі. За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу була зупинена робота трьох районних котелень міста, пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр.

Окрім цього, в кінці лютого через ворожу повітряну атаку із застосуванням безпілотників у Києві працювали сили і засоби ППО. Очевидці повідомляли про влучання БпЛА у житловий будинок в Києві на Крюковщині.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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