Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

До 300 балістичних ракет на місяць: Ігнат попередив про нову загрозу з боку РФ

Інна Ковенько
26 жовтня 2026, 12:59
google news Підпишіться
на нас в Google
Російські запаси балістичних ракет не безмежні, однак за нинішніх темпів обстрілів їхня кількість може сягнути 300 на місяць.
РФ може запускати по Україні до 300 балістичних ракет щомісяця,
РФ може запускати по Україні до 300 балістичних ракет щомісяця, / Колаж: Главред, фото: скриншот, Міноборони РФ

Головне із заяв Ігната:

  • РФ може запускати по Україні до 300 балістичних ракет на місяць
  • За три масовані обстріли РФ застосувала близько 80 балістичних ракет.
  • Для протидії РФ потрібно бити по пускових установках і підприємствах із виробництва ракет

Росія може запускати по Україні до 300 балістичних ракет на місяць, якщо збереже нинішні темпи обстрілів. Водночас Україна має критично мало ракет-перехоплювачів для систем ППО, тому необхідно посилювати превентивні дії проти РФ. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна.

"Візьмімо три останні обстріли: під час одного було близько 39 ракет, потім 16, сьогодні (в день запису інтервʼю, – ред.) – 23. Якщо додати поодинокі пуски, виходить близько 80 ракет за тиждень. За такого темпу це понад 300 ракет на місяць, які атакують як балістика. Хоча я сумніваюся, що росіяни зможуть постійно його підтримувати: їхні запаси теж не безмежні", – сказав Ігнат.

відео дня

Він наголосив, що Україна має критично мало ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Зокрема, під час атаки, коли Росія застосувала 39 ракет, вдалося збити лише п’ять.

До 300 балістичних ракет на місяць: Ігнат попередив про нову загрозу з боку РФ
ЗРК Patriot / Главред

"Що в такому випадку може допомогти? Превентивна відповідь - тобто симетричні дії. Потрібно бити по їхніх пускових установках, по підприємствах, які виготовляють самі ракети і компоненти до них", - зазначив Ігнат.

Також Ігнат підкреслив важливість посилення санкційного тиску на Росію. За його словами, виробництво ракет і дронів коштує мільярди доларів, тому обмеження доходів РФ від нафтогазової сфери могло б ускладнити фінансування її військових програм.

"З представниками країн-партнерів постійно зустрічаються і президент, і міністр оборони, і головнокомандувач, і командувач Повітряних сил. Іноді доводиться буквально просити по декілька ракет, тому що ситуація така, що потрібно прикрити той чи інший об’єкт. І я говорю не лише про Patriot, а й про інші комплекси. Можна подивитися, у яких країн є на озброєнні Patriot – цей перелік відомий: Іспанія, Польща, Румунія, Німеччина, Нідерланди тощо. Це країни, які стабільно нам допомагають, і ми завжди їм за це дякуємо", – наголосив Ігнат.

Коментуючи небажання деяких європейських держав скорочувати власні запаси Patriot, Ігнат визнав, що партнери також потребують захисту. Водночас він навів слова одного з високопоставлених військових про те, що відмова допомогти Україні зараз може призвести до того, що згодом ці ракети вже не допоможуть самим європейським країнам. Подібна ситуація раніше виникала з ракетами для комплексів С-300, які Україні передавали Словаччина, Болгарія та інші держави.

Він додав, що європейські країни працюють над посиленням власних можливостей протиповітряної оборони, проте почали нарощувати їх уже під час війни в Україні.

PURL
PURL / Інфографіка: Главред

Скільки ракет для Patriot потрібно Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга говорив, що українська сторона активно працює над пошуком ракет PAC-2, PAC-3 для систем Patriot напередодні зими.

За його словами, Україні потрібно щонайменше 300 ракет, щоб пережити зиму.

"Захист українського неба, повітряний щит. Ми також працюємо з тими столицями, де, як ми знаємо, є відповідні засоби для нас. Це насамперед інтерцептори, PAC-2, PAC-3 для систем Patriot. Дуже складно. Ми буквально вигризаємо, боремося за кожен предмет, за кожну ракету, ось. Але я вважаю, що ми просуваємося. Ми просуваємося, партнери нас чують", - сказав він.

Українська ППО - останні новини

Главред писав, що Україна розраховує розпочати випробування власної антибалістичної системи ППО FREYJA до кінця 2026 року.

Раніше повідомлялося, що туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та впливають на ефективність окремих засобів протиповітряної оборони під час російських дронових атак. Водночас навіть безпілотники, яким вдається долетіти до цілей, можуть завдавати значних збитків критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, що Сили протиповітряної оборони України недоукомплектовані приблизно на чверть - показник укомплектованості перевищує 75%. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії заявив заступник командувача Повітряних сил, полковник Юрій Черевашенко

Читайте також:

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ПВО Юрій Ігнат
Новини партнерів

Головне за день

Більше
До 300 балістичних ракет на місяць: Ігнат попередив про нову загрозу з боку РФ

До 300 балістичних ракет на місяць: Ігнат попередив про нову загрозу з боку РФ

12:59Війна
Чому реактивні дрони почали долітати до західних областей: Ігнат пояснив

Чому реактивні дрони почали долітати до західних областей: Ігнат пояснив

12:53Війна
Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили: скільки діятимуть обмеження

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили: скільки діятимуть обмеження

12:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
Несподівано помер 46-річний Галустян: у соцмережах з’явився некролог

Несподівано помер 46-річний Галустян: у соцмережах з’явився некролог

Навіщо щопонеділка заливати засіб для миття посуду у злив на кухні

Навіщо щопонеділка заливати засіб для миття посуду у злив на кухні

Тест на IQ: потрібно знайти п'ять жолудів серед тварин за 60 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти п'ять жолудів серед тварин за 60 секунд

РФ готує масований обстріл України: які міста та об’єкти під загрозою

РФ готує масований обстріл України: які міста та об’єкти під загрозою

Любовний гороскоп 26 жовтня – 1 листопада: Овнам — час, Скорпіонам — довіра

Любовний гороскоп 26 жовтня – 1 листопада: Овнам — час, Скорпіонам — довіра

Останні новини

13:40

ЗСУ знищили новий альбом путіністки Доліної

13:25

"Сурогатна мама виношує": Вітвіцька зробила заяву про вагітність

13:25

Від зірки "ВІА Гри" до духовних практик: куди зникла Надія Мейхер і чому мовчить про війну

13:20

"Дослідження самої себе": Джамала представила альбом і несподіваний дует з ONUKA

13:17

Садівників закликали обприскати троянди молоком у жовтні – у чому причинаВідео

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
13:09

Дорогі освіжувачі більше не потрібні: як за копійки наповнити дім приємним ароматом

12:59

До 300 балістичних ракет на місяць: Ігнат попередив про нову загрозу з боку РФ

12:53

Чому реактивні дрони почали долітати до західних областей: Ігнат пояснив

12:48

Гороскоп Таро на завтра, 27 жовтня: Овнам — закрити очі, Ракам — шукати спосіб

Реклама
12:47

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили: скільки діятимуть обмеження

12:34

Популярна в Україні крупа подорожчала удвічі: чи може виникнути дефіцит

12:32

"Він ще не знає": бек-вокалістка Жадана вразила дуетом з Могилевською на "Голосі країни"Відео

12:01

Могилевська звернула увагу на учасницю MONATIK: який подарунок вона їй вручила

11:56

Китайський гороскоп на завтра, 27 жовтня: Тиграм — примирення, Мавпам — плани

11:51

Іржа зникне за 15 хвилин: чим потрібно помити каструлі та сковорідкиВідео

11:50

Кімнатні рослини страждають через опалення: на якій відстані від батареї їх тримати

11:36

Дочка прихильниці Путіна Єгорової, Ровінська, здивувала всіх своїм різким схудненням

11:26

Кімнатні рослини віддячать пишним ростом: навіщо класти звичайні шишки в горщики

11:16

Дрони передають сигнали один одному: Ігнат розкрив нову схему російських атак

10:56

"Новий тренер": голос дочки Могилевської пролунав на "Голосі країни"Відео

Реклама
10:30

Напис на пам’ятнику потемнів і позеленів: як повернути літерам блискВідео

10:30

В Україні третій тиждень поспіль дорожчає популярний овоч: скільки просять кілограм

10:26

Багато хто неправильно використовує фольгу: коли справді має значення її бік

09:56

"Мені боляче": Alyona Alyona показала живіт після зменшення шлункаВідео

09:47

Як отримати пишний газон навесні: садівник назвав головну осінню процедуру

09:35

Воєнний стан і мобілізацію продовжать: Зеленський вніс законопроєкти

09:23

Росіяни просунулася одразу на кількох ділянках фронту - DeepState

09:16

Контратаки ЗСУ б’ють по планах Кремля: в ISW вказали на вразливе місце РФ

08:31

Дрони вдарили по Воронежу: біля великого ТЦ спалахнула пожежа, атаковано важливий містВідео

08:18

Орбан може очолити ООН: США домовляються про підтримку з РФ та Китаєм - ЗМІ

07:48

Меланія Трамп не врятує Україну: Портников про трагедію окупованих ОлешківПогляд

07:12

Путін хоче використати переговори щодо України для послаблення НАТО: що вимагає Кремль

06:24

У Запоріжжі після нічної атаки РФ спалахнула пожежа: є руйнування та поранені

05:31

Водіїв закликають брати з собою в авто засіб для миття посуду: у чому причина

04:27

Гороскоп на завтра, 27 жовтня: Овнам - позитив, Водоліям - прибуток

03:57

Чи можна чіпляти магніти на холодильник: експерти пояснили, коли це шкодить

02:18

Секрет хрустких свинячих відбивних: чим замінити борошно та сухарі

25 жовтня, неділя
23:17

Навколо резиденції Путіна на Валдаї панічно посилюють ППО - ЗМІ

22:03

Путін погодився на переговори, але є нюанс: Зеленський сказав, що насторожує

21:56

Шанс на свою гру: Тишкевич про те, як Україні змінити формат переговорівПогляд

Реклама
21:55

Навіщо щопонеділка заливати засіб для миття посуду у злив на кухні

21:12

"Усі воєначальники щасливі": Зеленський заявив про проривні домовленості з США

21:03

Україна не погодиться на нейтралітет, але готова до перемир'я - заява Зеленського

21:02

Вагітна Тишкевич показала романтичні кадри з лісу та розповіла про труднощі

20:29

Маск цинічно закликав виявити співчуття до окупантів: що стоїть за його заявами

20:27

Тест на IQ: потрібно знайти п'ять жолудів серед тварин за 60 секунд

20:01

Українці тимчасово будуть без світла: які обмеження запровадять 26 жовтня

19:49

Як впливає день тижня, в який народилася дитина, на її характер

19:23

Перші морози настануть уже в листопаді: якою буде погода до кінця осені

19:19

Камалія з'явилася на романтичному фото зі своїм чоловіком і написала про кохання

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти