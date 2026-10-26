До 300 балістичних ракет на місяць: Ігнат попередив про нову загрозу з боку РФ

Російські запаси балістичних ракет не безмежні, однак за нинішніх темпів обстрілів їхня кількість може сягнути 300 на місяць.

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РФ може запускати по Україні до 300 балістичних ракет щомісяця, / Колаж: Главред, фото: скриншот, Міноборони РФ

Головне із заяв Ігната:

РФ може запускати по Україні до 300 балістичних ракет на місяць

За три масовані обстріли РФ застосувала близько 80 балістичних ракет.

Для протидії РФ потрібно бити по пускових установках і підприємствах із виробництва ракет

Росія може запускати по Україні до 300 балістичних ракет на місяць, якщо збереже нинішні темпи обстрілів. Водночас Україна має критично мало ракет-перехоплювачів для систем ППО, тому необхідно посилювати превентивні дії проти РФ. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна.

"Візьмімо три останні обстріли: під час одного було близько 39 ракет, потім 16, сьогодні (в день запису інтервʼю, – ред.) – 23. Якщо додати поодинокі пуски, виходить близько 80 ракет за тиждень. За такого темпу це понад 300 ракет на місяць, які атакують як балістика. Хоча я сумніваюся, що росіяни зможуть постійно його підтримувати: їхні запаси теж не безмежні", – сказав Ігнат.

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Він наголосив, що Україна має критично мало ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Зокрема, під час атаки, коли Росія застосувала 39 ракет, вдалося збити лише п’ять.

ЗРК Patriot / Главред

"Що в такому випадку може допомогти? Превентивна відповідь - тобто симетричні дії. Потрібно бити по їхніх пускових установках, по підприємствах, які виготовляють самі ракети і компоненти до них", - зазначив Ігнат.

Також Ігнат підкреслив важливість посилення санкційного тиску на Росію. За його словами, виробництво ракет і дронів коштує мільярди доларів, тому обмеження доходів РФ від нафтогазової сфери могло б ускладнити фінансування її військових програм.

"З представниками країн-партнерів постійно зустрічаються і президент, і міністр оборони, і головнокомандувач, і командувач Повітряних сил. Іноді доводиться буквально просити по декілька ракет, тому що ситуація така, що потрібно прикрити той чи інший об’єкт. І я говорю не лише про Patriot, а й про інші комплекси. Можна подивитися, у яких країн є на озброєнні Patriot – цей перелік відомий: Іспанія, Польща, Румунія, Німеччина, Нідерланди тощо. Це країни, які стабільно нам допомагають, і ми завжди їм за це дякуємо", – наголосив Ігнат.

Коментуючи небажання деяких європейських держав скорочувати власні запаси Patriot, Ігнат визнав, що партнери також потребують захисту. Водночас він навів слова одного з високопоставлених військових про те, що відмова допомогти Україні зараз може призвести до того, що згодом ці ракети вже не допоможуть самим європейським країнам. Подібна ситуація раніше виникала з ракетами для комплексів С-300, які Україні передавали Словаччина, Болгарія та інші держави.

Він додав, що європейські країни працюють над посиленням власних можливостей протиповітряної оборони, проте почали нарощувати їх уже під час війни в Україні.

PURL / Інфографіка: Главред

Скільки ракет для Patriot потрібно Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга говорив, що українська сторона активно працює над пошуком ракет PAC-2, PAC-3 для систем Patriot напередодні зими.

За його словами, Україні потрібно щонайменше 300 ракет, щоб пережити зиму.

"Захист українського неба, повітряний щит. Ми також працюємо з тими столицями, де, як ми знаємо, є відповідні засоби для нас. Це насамперед інтерцептори, PAC-2, PAC-3 для систем Patriot. Дуже складно. Ми буквально вигризаємо, боремося за кожен предмет, за кожну ракету, ось. Але я вважаю, що ми просуваємося. Ми просуваємося, партнери нас чують", - сказав він.

Українська ППО - останні новини

Главред писав, що Україна розраховує розпочати випробування власної антибалістичної системи ППО FREYJA до кінця 2026 року.

Раніше повідомлялося, що туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та впливають на ефективність окремих засобів протиповітряної оборони під час російських дронових атак. Водночас навіть безпілотники, яким вдається долетіти до цілей, можуть завдавати значних збитків критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, що Сили протиповітряної оборони України недоукомплектовані приблизно на чверть - показник укомплектованості перевищує 75%. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії заявив заступник командувача Повітряних сил, полковник Юрій Черевашенко

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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