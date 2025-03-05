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У Трампа пов'язали відновлення допомоги Україні з ходом переговорів

Віталій Кірсанов
5 березня 2025, 15:52
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США обговорюють з Україною дату, місце і склад команд для можливих переговорів.
Майк Вольц
США обговорюють з Україною дату можливих переговорів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Майк Волц:

  • Трамп розгляне відновлення допомоги Україні за умови мирних переговорів
  • Обидві сторони щиро ведуть переговори про мир

Президент США Дональд Трамп може переглянути рішення про припинення військової допомогиУкраїні, якщо Київ і Вашингтон зможуть просунутися в переговорах і зміцнити довіру. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, пише Reuters.

За його словами, США обговорюють з Україною дату, місце і склад команд для можливих переговорів.

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"Я думаю, що якщо ми зможемо завершити ці переговори, просунутися вперед і, по суті, вжити заходів щодо зміцнення довіри, то президент ретельно розгляне питання про скасування паузи... Обидві сторони щиро ведуть переговори про частковий, а потім і постійний мир", - сказав Майк Волц.

Волц заявив, що "лист" президента України Володимира Зеленського був "хорошим, позитивним першим кроком" (мається на увазі допис Зеленського в Х, де він написав, що Україна готова до переговорів, і запропонував перші етапи закінчення війни).

"Ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які ми потім застосуємо до росіян і випробуємо цю сторону", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News.

При цьому представник Білого дому не уточнив, якими будуть ці "заходи зі зміцнення довіри".

Зазначимо, нещодавно глава ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними. Припинено також постачання озброєння Україні. Водночас не виключається, що надалі США можуть скасувати прийняте рішення. Як зазначив Реткліфф, він "із нетерпінням чекає на скасування паузи та співпрацю з Україною на шляху до миру".

Що відомо про рішення Вашингтона

Як уточнює Financial Times із посиланням на представників уряду, розвідувальна співпраця США була вирішальною для спроможності України виявляти й атакувати російські військові цілі.

Розвіддані США мають для України вкрай важливе значення в захисті від російських атак. Їхня втрата може виявитися руйнівною.

Із секретних даних, які США раніше передавали Україні, було відомо, коли і де піднімалися російські бомбардувальники для ударів по країні. Завдяки цьому в України було від кількох хвилин до кількох годин на підготовку до атак.

Також США надавали дані про передбачувані маршрути до 200 російських безпілотників-камікадзе за ніч. Це давало змогу мобільним зенітним групам вчасно висуватися на позиції і збивати російські ударні дрони до того, як вони досягали критично важливої інфраструктури.

За даними Sky News, США припинили ділитися з Україною розвідданими, необхідними для ударів по території РФ.

Водночас частину інших розвідданих продовжують передавати.

Раніше повідомлялося про те, що США заборонили Британії передавати розвіддані Україні. Рішення стосується британського Головного управління розвідки, шпигунських агентств і розвідувальних підрозділів Міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американський президент Дональд Трамп не зняв заборону на постачання озброєнь або іншої великої допомоги Україні. Свій виступ у Конгресі глава Білого дому присвятив, в основному, внутрішній ситуації в Штатах.

Як повідомляв Главред, журналісти The Washington Post раніше повідомили, що Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. Один з американських чиновників заявив, що рішення може бути скасовано, якщо Зеленський, мовляв, продемонструє готовність вести мирний діалог з Москвою.

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