Кір Стармер зробив ряд важливих заяв після саміту у Лондоні: деталі

Прем'єр Великобританії провів пресконференцію після європейського саміту у Лондоні.

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Кір Стармер провів пресконференцію за підсумками саміту в Лондоні / Колаж: Главред, фото: ОП

Прем'єр Великобританії Кір Стармер провів пресконференцію після європейського саміту у Лондоні. Він зробив ряд важливих заяв.

Мирний план для України

Стармер зазначив, що лідери європейських країн під час саміту обговорили питання мирного плану для України. Лідери погодили, що співпрацювати з Україною над планом, щоб припинити війну, будуть Великобританія, Франція та інші країни.

"Ми будемо обговорювати цей план з Америкою і просувати його", - заявив Стармер.

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Він також додав, що Україну треба поставити в найсильнішу позицію перед майбутніми мирними перемовинами. Мирна угода має включати Росію, але вона не може диктувати умови. Інакше жодного прогресу не вдасться досягнути.

"Те, що ми бачили в минулому, - це припинення бойових дій без будь-якої підтримки, яке регулярно порушувалося Росією. Це ситуація, якої ми повинні уникнути", - додав він.

Мирний контингент в Україні

Прем'єр Великобританії заявив, що в Україну будуть відправлені миротворці для захисту виконання мирної угоди.

"Ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками в повітрі і чоботами на землі. Але щоб досягнути успіху, ці зусилля мають бути підтримані з боку Штатів", - додав він.

Водночас він не виключив, що британські миротворці можуть вступити у бій з російськими окупантами.

"Якщо ви хочете зберегти мир, ви повинні бути готові захищати цей мир", - сказав Стармер.

Зустріч з Трампом

Кір Стармер анонсував нову зустріч з Дональдом Трампом для обговорення мирного плану для України. Він додав, що особисто вже переговорив з американським президентом.

"Хочу бути чітким. Зараз нам потрібно співпрацювати з Америкою. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки у нас не буде спільного плану. Це не момент для переливання з пустого в порожнє. Це момент. Щоб об'єднатися для тривалого миру", - сказав він.

Він також додав, що США залишаються надійним союзником Британії.

"Сполучені Штати були надійним союзником Великої Британії протягом багатьох, багатьох десятиліть і залишаються ним. Немає двох країн, які були б так тісно пов’язані, як наші дві країни, а наша оборона, безпека та розвідка переплетені так, як це не відбувається між жодними іншими двома країнами", — додав він.

Британія виділяє Україні 1,6 млрд фунтів

Стармер анонсував виділення Україні додатковий 1,6 млрд фунтів. Ці гроші будуть направлені на закупку ракет ППО. Планується закупити 5 тисяч ракет.

"Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури та зміцнення України", - каже Кір Стармер.

Коаліція із забезпечення миру в Україні може розширитись

Прем'єр Великобританії зазначив, що ще декілька країн висловили бажання бути частиною плану із забезпечення миру в Україні.

"Я надам їм можливість зробити власні заяви про те, як саме вони хочуть зробити цей внесок. Але ми змогли просунутися вперед. Я приймаю позицію інших країн, які, можливо, не відчувають, що хочуть зробити свій внесок у такий спосіб (відправка військових до України, - ред.)", - додав він.

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