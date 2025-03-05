Ядерна зброя, Трамп, мирний план і оборона Європи: Макрон зробив низку гучних заяв

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із гучною промовою, в якій висловився про "зраду" США, продовження війни, підтримку України і навіть ядерне стримування. Про це повідомляє Le Monde.
Нова ера для Європи
Макрон заявив, що війна в Україні триває вже понад три роки і цей конфлікт став уже глобальним.
"З першого дня ми вирішили підтримати Україну і ввести санкції проти Росії. І ми добре впоралися. Тому що не тільки український народ мужньо бореться за свою свободу, а й наша безпека перебуває під загрозою... Мир більше не може бути гарантований на нашому континенті. Російська загроза існує, вона зачіпає країни Європи і зачіпає нас", - сказав Макрон.
РФ збільшить свою армію
За даними Макрона, РФ планує значно збільшити чисельність своєї армії. До 2030 року Путін хоче призвати ще 300 тисяч солдатів, виробити 3000 танків і 300 винищувачів.
"Хто може повірити в цьому контексті, що сьогоднішня Росія зупиниться в Україні? Росія стала, як я вам кажу, і на довгі роки вперед, загрозою для Франції та Європи", - додав він.
Допомога Україні
Макрон висловлюється про продовження підтримки України доти, доки не буде укладено міцний мир із РФ. Йдеться про мир, який не будуватиметься на умовах Путіна і не призведе до капітуляції України.
"Мир не може означати капітуляцію України. Вона не може стати причиною його краху. Це також не може призвести до припинення вогню, яке було б занадто крихким", - сказав Макрон.
При цьому він нагадав, що Путіну не можна довіряти і без твердих гарантій безпеки війна почнеться знову. "Ми не можемо забувати, що Росія почала вторгнення в Україну в 2014 році і що потім ми домовилися про припинення вогню в Мінську. І та ж Росія не дотримувалася цього припинення вогню, і ми не змогли зберегти баланс через відсутність твердих гарантій ... Сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово. Україна має право на мир і безпеку для себе, і це відповідає нашим інтересам та інтересам безпеки європейського континенту. Саме над цим ми працюємо з нашими британськими, німецькими та кількома іншими європейськими друзями", - додав він.
Миротворці в Україні
Наступного тижня відбудеться зустріч штабів країн, які готові гарантувати майбутній мир в Україні. Йтиметься також про миротворців.
"Вони не підуть воювати сьогодні, вони не підуть воювати на передову, але вони будуть там, щойно буде підписано мир, щоб гарантувати його повне дотримання", - заявив він.
"Ми маємо бути готові, якщо США виявляться не на нашому боці"
Президент Франції заявив, що Європі потрібно краще захищати себе. Він закликає збільшити витрати на оборону та інвестувати в зброю, боєприпаси, оборонні матеріали з європейських джерел.
"Нам потрібно розробити довгостроковий мирний план. Європі потрібно краще захищати себе. Нам потрібно краще озброїтися ... Я хочу вірити, що Сполучені Штати залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готові, якщо це не так", - додав він.
Ядерна зброя
Макрон назвав Францію унікальною країною в Європі завдяки своєму потенціалу ядерного стримування. Він також не проти поширювати цей захист на європейських союзників.
"Франція підтримує ядерне стримування з 1964 року. Це стримування має поширюватися на всіх наших європейських союзників", - сказав Макрон.
Він також додав, що остаточне рішення про ядерну зброю залишатиметься в руках президента Франції.
Новина доповнюється.....
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред