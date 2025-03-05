Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Ядерна зброя, Трамп, мирний план і оборона Європи: Макрон зробив низку гучних заяв

Ангеліна Підвисоцька
5 березня 2025, 21:38оновлено 5 березня, 22:25
196
Президент Франції висловився про те, яким має бути мир в Україні.
Ядерна зброя, Трамп, мирний план і оборона Європи: Макрон зробив низку гучних заяв
Макрон зробив низку гучних заяв / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із гучною промовою, в якій висловився про "зраду" США, продовження війни, підтримку України і навіть ядерне стримування. Про це повідомляє Le Monde.

Нова ера для Європи

Макрон заявив, що війна в Україні триває вже понад три роки і цей конфлікт став уже глобальним.

"З першого дня ми вирішили підтримати Україну і ввести санкції проти Росії. І ми добре впоралися. Тому що не тільки український народ мужньо бореться за свою свободу, а й наша безпека перебуває під загрозою... Мир більше не може бути гарантований на нашому континенті. Російська загроза існує, вона зачіпає країни Європи і зачіпає нас", - сказав Макрон.

відео дня

РФ збільшить свою армію

За даними Макрона, РФ планує значно збільшити чисельність своєї армії. До 2030 року Путін хоче призвати ще 300 тисяч солдатів, виробити 3000 танків і 300 винищувачів.

"Хто може повірити в цьому контексті, що сьогоднішня Росія зупиниться в Україні? Росія стала, як я вам кажу, і на довгі роки вперед, загрозою для Франції та Європи", - додав він.

Допомога Україні

Макрон висловлюється про продовження підтримки України доти, доки не буде укладено міцний мир із РФ. Йдеться про мир, який не будуватиметься на умовах Путіна і не призведе до капітуляції України.

"Мир не може означати капітуляцію України. Вона не може стати причиною його краху. Це також не може призвести до припинення вогню, яке було б занадто крихким", - сказав Макрон.

При цьому він нагадав, що Путіну не можна довіряти і без твердих гарантій безпеки війна почнеться знову. "Ми не можемо забувати, що Росія почала вторгнення в Україну в 2014 році і що потім ми домовилися про припинення вогню в Мінську. І та ж Росія не дотримувалася цього припинення вогню, і ми не змогли зберегти баланс через відсутність твердих гарантій ... Сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово. Україна має право на мир і безпеку для себе, і це відповідає нашим інтересам та інтересам безпеки європейського континенту. Саме над цим ми працюємо з нашими британськими, німецькими та кількома іншими європейськими друзями", - додав він.

Миротворці в Україні

Наступного тижня відбудеться зустріч штабів країн, які готові гарантувати майбутній мир в Україні. Йтиметься також про миротворців.

"Вони не підуть воювати сьогодні, вони не підуть воювати на передову, але вони будуть там, щойно буде підписано мир, щоб гарантувати його повне дотримання", - заявив він.

"Ми маємо бути готові, якщо США виявляться не на нашому боці"

Президент Франції заявив, що Європі потрібно краще захищати себе. Він закликає збільшити витрати на оборону та інвестувати в зброю, боєприпаси, оборонні матеріали з європейських джерел.

"Нам потрібно розробити довгостроковий мирний план. Європі потрібно краще захищати себе. Нам потрібно краще озброїтися ... Я хочу вірити, що Сполучені Штати залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готові, якщо це не так", - додав він.

Ядерна зброя

Макрон назвав Францію унікальною країною в Європі завдяки своєму потенціалу ядерного стримування. Він також не проти поширювати цей захист на європейських союзників.

"Франція підтримує ядерне стримування з 1964 року. Це стримування має поширюватися на всіх наших європейських союзників", - сказав Макрон.

Він також додав, що остаточне рішення про ядерну зброю залишатиметься в руках президента Франції.

Новина доповнюється.....

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Франция Еммануель Макрон
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Понад 10 млн пенсіонерів отримають збільшені виплати: на скільки зросте пенсія

Понад 10 млн пенсіонерів отримають збільшені виплати: на скільки зросте пенсія

23:47Економіка
РФ вдарила ракетою по готелю у Кривому Розі: є жертви і важкопоранені

РФ вдарила ракетою по готелю у Кривому Розі: є жертви і важкопоранені

22:53Україна
В Білому домі назвали справжню причину припинення військової допомоги Україні

В Білому домі назвали справжню причину припинення військової допомоги Україні

22:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 6 березня: Левам - радісна звістка, Стрільцям - сюрприз

Гороскоп на завтра 6 березня: Левам - радісна звістка, Стрільцям - сюрприз

"Ситуація неприйнятна": Ольга Сумська розповіла про розбіжності з донькою

"Ситуація неприйнятна": Ольга Сумська розповіла про розбіжності з донькою

У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

Карта Deep State онлайн за 5 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Виявили через 10 днів: у РФ помер популярний актор, зірка радянського кіно

Виявили через 10 днів: у РФ помер популярний актор, зірка радянського кіно

Останні новини

23:47

Понад 10 млн пенсіонерів отримають збільшені виплати: на скільки зросте пенсія

23:42

"Жест доброї волі": росЗМІ розпустили чутки про життя Пугачової та Галкіна

23:09

Санта Дімопулос зізналася, як омолоджує обличчя

22:53

РФ вдарила ракетою по готелю у Кривому Розі: є жертви і важкопораненіФото

22:47

В Білому домі назвали справжню причину припинення військової допомоги Україні

До припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз ТрампаДо припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз Трампа
22:33

Вмовляли 5 днів: в NYT дізналися, як Зеленський налагодив стосунки з Трампом

22:16

Молодший син Віталія Кличка розповів, як реагує на порівняння з батьком

22:04

"Бідна дівчинка": невістка Наташі Корольової показалася після операції

22:03

Звернення Трампа та новий удар від США: головні новини України (дайджест)

Реклама
21:59

Меган Маркл розкрила шкідливу звичку Гаррі в їжі

21:38

Ядерна зброя, Трамп, мирний план і оборона Європи: Макрон зробив низку гучних заяв

21:26

Виривати вручну більше не треба: названо найкращий засіб від бур'янів без хіміїВідео

21:23

Ускладнення: вагітна Анна Кошмал розповіла, як серйозно захворіла

21:12

Балерун-зрадник Полунін збирається отримати новий паспорт і набив тату на лобі

20:51

США вимкнули Україні HIMARS: в The Economist дізналися подробиці

20:44

Красиві, але токсичні: які квіти не варто висаджувати біля будинку

20:36

Як одягатися, щоб виглядати вищою: топ-7 секретів від стилістів

20:28

Росіяни намагаються перетнути кордон ще в одній області: в ДПСУ зробили заяву

20:02

Підготовка вже почалась: коли відбудеться зустріч України та СШАВідео

20:00

Франція розвіяла домисли про поїздку Макрона, Стармера і Зеленського до США - ЗМІ

Реклама
19:54

Допомога США на паузі: ЗМІ сказали, коли в Україні закінчаться ракети для Patriot

19:53

"Зеленського дотиснули": експерт про сценарій підготовки мирних переговорівВідео

19:33

Майже 20-градусна спека накриває Україну: у яких областях буде найтепліше

19:33

Павла Дурова "застукали" на побаченні з Джаредом Лето

19:32

Лікується і всох: Кіркоров з'явився на публіці худим і виснаженим

19:12

Чому не треба перекопувати город: названо несподіваний секрет рекордного врожаюВідео

19:10

"Три тіла" для СШАПогляд

19:02

Жаби не винні: звідки насправді беруться бородавки

19:01

Кущі троянд гнутимуться від квітів: експерти розкрили секрети догляду навесні

18:50

Наближення сталого миру: Зеленський повідомив про підготовку перших кроків

18:10

У НАТО не готові до сучасної війни із застосуванням дронів - Сухаревський

18:06

Що означає загадковий дорожній знак хмара з дощем: знають не всі водії

18:04

Петро Порошенко потрапив у скандал: вивів понад 2 млрд грн, але більше не зміг – завадили санкції, - Гладких

17:43

"В США почнеться бунт, є загроза відставки": названо головний виклик для ТрампаВідео

17:43

Переговори з РФ: у Зеленського та Трампа обговорили дату і місце проведення

17:38

Як Україна може компенсувати відсутність допомоги США: несподіваний прогноз

17:24

"Змінює життя": блогерка показала особливість свого будинку - підписники в захваті

17:21

Секрети правильного сусідства рослин: що не можна садити поруч

17:20

Блищатиме як нова: як легко відмити решітку газової плити від жируВідео

17:17

У Трампа поставили умову Україні щодо військової допомоги: ЗМІ дізналися деталі

Реклама
17:13

Старший син Шерон Стоун повторив мамину сцену з фільму "Основний інстинкт"

17:11

Що можна і не можна робити з водою 6 березня: суворі прикмети цього дня

16:57

Археологи обімліли: стародавня печера відкрила неймовірний секрет людства

16:36

Цілі в кількох областях: які міста хоче захопити Путін перед мирними переговорамиВідео

16:23

Одяг збереже колір і служитиме довше: названо "секретний" метод прання

15:52

У Трампа пов'язали відновлення допомоги Україні з ходом переговорів

15:32

Садівників закликали обрізати троянди у березні: яка причина

15:27

"Україна нікому нічого не винна": названо важливу умову договору про копалиниВідео

15:04

Коли Чистий четвер у 2025 році в Україні: звичаї, дата свята

15:02

Зупинка обміну розвідданими з Україною: у ЦРУ зробили важливу заяву

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти